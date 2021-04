"Les Livres ont la parole" : "Comprenne qui voudra " de Pascale Robert-Diard

publié le 25/04/2021 à 09:30

Pascale Robert-Diard revient 50 ans après sur l'affaire Gabrielle Russier dans Comprenne qui voudra, un livre cosigné avec Joseph Beauregard.

Gabrielle Russier, 30 ans, professeure de français à Marseille tombe amoureuse de l'un de ses élèves, Christian Rossi, 16 ans. Accusée de détournement et d'enlèvement de mineur, elle se suicidera à la veille de son procès en appel. Pascale Robert-Diard rappelle pourquoi l'histoire de cette passion hors-la-loi a tant marqué l'opinion.

"Elle a pris une ampleur considérable après la mort de Gabrielle Russier. En fait, c'est en partie son procès, mais c'est surtout son procès qui va réveiller tout d'un coup ce qu'on a appelé 'la mauvaise conscience', la mauvaise conscience d'une société, de beaucoup de gens qui se disent : 'On est passé à côté d'un drame. On a écrasé cette femme, elle demandait de la liberté et on l'a laissée seule et on l'a vraiment détruite", démarre l'autrice.

"Comprenne qui pourra" dans "Les Livres ont la Parole" Crédit : Editions Iconoclaste

Le choix du libraire :

Direction Dijon à la librairie Gibert Joseph, où Faustine Meyssonnier recommande L'âme sœur d'Evelyne Bloch-Dano consacré à Natalie Bauer-Lechner, la première à croire en Gustav Mahler, le grand compositeur autrichien.