Gabrielle Russier : l'amour hors-la-loi

publié le 23/03/2021 à 21:05

En 1968, Gabrielle Russier est une professeure heureuse. A 30 ans, elle a réussi son agrégation de lettres modernes et a été nommée dans un établissement qui lui plaît : le lycée nord de Marseille. Elle y enseigne le français et le latin, aux classes de troisième et de seconde. Elle est séparée depuis peu de son mari et a deux enfants.

Gabrielle Russier est très proche de ses élèves. Elle n'hésite pas à les emmener voir des expositions, des spectacles. Elle organise même un voyage scolaire au ski. Au fil des semaines, l'un de ses élèves retient son attention. Il s'agit de Christian Rossi, 15 ans et demi. Les évènements de mai 1968 vont finir par sceller ce pacte amoureux interdit. Une liaison que les deux protagonistes veulent garder secrète même s'il est difficile d'empêcher les rumeurs de circuler.

Cette histoire pourrait lui coûter sa place. En dépit des précautions prises par les deux protagonistes, la rumeur s'ébruite et va arriver aux oreilles des parents de Christian qui, furieux, demandent conseil à un ami avocat. Gabrielle Russier est arrêtée pour détournement de mineurs. La machine judiciaire est lancée et va mener à la mort de Gabrielle Russier.



Notre invité

Pascale-Robert Diard, journaliste au Monde. Co-auteur du livre « Comprenne qui voudra » aux éditions de l’Iconoclaste.

