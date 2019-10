publié le 23/10/2019 à 08:41

5 millions d'exemplaires du dernier Astérix vont être tirés. Le 38eme album de la célèbre bande dessinée d'Hergé sort jeudi 24 octobre en librairie, il s'intitule Astérix et la Fille de Vercingétorix, dont le personnage principal est une adolescente au caractère bien trempé.

Adrénaline porte bien son nom. Elle est rousse, gothique, rebelle et fugue. Son histoire n'est pas simple. Avant que son père Vercingétorix, ne se rende à César après la terrible défaite à Alésia, il a confié l'enfant à ses lieutenants Monolix et Hypocalorix qui ont un petit air de Churchill et de Gaulle.

Gardée par les irréductibles Gaulois réfractaires, Adrénaline sème la pagaille avec les autres adolescents du village, Blinix et Selfix, qui en ont ras-le-bol des vielles rengaines de leurs parents : sangliers, menhirs et potions magiques. Ils craignent d'ailleurs qu'à force de tuer les sangliers, on mette l'espèce en danger, et ils critiquent ces Gaulois inconscients qui jettent les amphores vident dans la mer. Le massacre de notre planète a bien commencé sous l'empire romain.

Ce nouvel Astérix risque bien de faire un carton. Depuis Astérix le Gaulois en 1961, 380 millions d'albums ont été vendus dans le monde.

