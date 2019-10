Yann Queffélec: "Le monde actuel est un vivier romanesque insensé !"

publié le 21/10/2019 à 17:13

Yann Queffélec, l'un des Prix Goncourt les plus célèbres (c'était en 1985 !) et les plus prolifiques, vient nous présenter son 41e livre: Demain est une autre nuit, publié aux éditions Calmann-Levy. Un "récit" plutôt qu'un "roman" nous précise d'emblée l'auteur, puisqu'une fois encore Yann Queffélec explore son histoire familiale: dans cet ouvrage il raconte comment, suite à un simple SMS, il a renoué les liens avec son frère cadet qu'il n'avait pas revu depuis plus de 30 ans ! Très proches après la mort de leur mère -à tel point qu'ils avaient envisagé de faire un tour du monde rien que tous les deux, c'est une femme qui les avait séparé à la fin des années 70...

"C'est par ce texto que le petit frère attire le grand à l'hôpital, chambre 49, un soir de neige.

Des retrouvailles? un piège? il ne se voient plus depuis des années. Le petit a une bonne raison d'en vouloir au grand - mais aucune allusion. Ils parlent de tout et de rien, du passé familial, des non-dits, du deuil de leur mère quand ils étaient enfants. L'opération? Tout va bien, fausse alerte. Une étrange infirmière va et vient.

Pour le grand frère, il est temps d'y aller - un dîner l'attend - Car le petit frère commence à poser des questions précises, à muscler leur dialogue, exigeant la vérité sur la dernière fois où ils se sont vus.

C'est alors que la nuit fait son entrée, que la neige prend son sens, et que la visite de courtoisie ne sait plus où elle va."

Demain est une autre nuit, Calmann-Levy, disponible depuis le 18 septembre.

