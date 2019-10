L'éco and You du 23 octobre 2019

publié le 23/10/2019 à 08:02

Selon notre baromètre Odoxa pour RTL et Harmonie Mutuelle publié mercredi 22 octobre, au sujet de l'épargne, il existe deux France. 50% des Français peuvent mettre de l'argent de côté et 50% n'y parviennent pas ou économisent au mieux 50 euros par mois. Or, l'épargne est un airbag, une assurance. Aujourd'hui l'épargne c'est le salaire de la peur, la peur du lendemain.

"La moitié des réponses qui nous sont fournies sont des réponses en cas de coup dur et on a très peu de réponses qui concerneraient des investissements, des projets familiaux", explique Gaël Sliman, de l'Institut du sondage Odoxa.

On en arrive au paradoxe relevé par la Banque de France fin 2018 : il y a 390 milliards d'euros qui dorment sur des comptes courants ou des livrets. C'est très mauvais pour la croissance du pays car si on épargne par crainte alors on ne consomme pas.

On ne choisit pas de ne pas épargner, on le subit avec un sentiment de déclassement, sentiment avéré parce que la situation n'évolue pas tellement. Quand vous faites partie de ceux qui ne peuvent pas économiser 50 euros à 18-24 ans, ce sont les mêmes que ceux qui ne peuvent toujours pas à 50 ans et à plus de 65 ans. La capacité ou non à épargner est donc un marqueur social indélébile.

Qui sont les Français qui épargnent ?

Ce sont les fameux 20% qui continuent à payer la taxe d'habitation. Ils ont les moyens de payer cette taxe même s'ils ne se sentent pas si riches que ça. Le ciblage du gouvernement est assez juste sur ce point puisque 16% de la population épargne plus de 200 euros par mois. Un tiers des cadres sont dans cette catégorie.

Grâce à eux, la France est l'un de pays où on met le plus d'argent de côté. Au global, 15% de l'argent dont nous disposons est placé. Cette tradition remonte à loin, le livret A a 201 ans et chaque décennie a inventé ses placements de bon père de famille.

En septembre, on vient encore de mettre 1 milliard sur les livrets A, le niveau de collecte le plus élevé depuis 8 ans. L'argent des assurances vie sert aussi à préparer son complément de retraite mais là encore elle est inégalitaire et favorise les plus aisés. Aujourd'hui, le principal placement des Français ça reste d'acheter sa maison.