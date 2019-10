publié le 23/10/2019 à 02:32

"Ce n'est pas au gouvernement de décider qui a le droit de se présenter ou non". L'exécutif n'envisage pas d'interdire les listes communautaires qui voudront concourir aux élections municipales, a indiqué mardi l'entourage du Premier ministre Édouard Philippe.

"Est-ce que pour autant on ne peut rien faire ? Non. On peut aller au combat en dénonçant le fait même que se montent de telles listes communautaires" a ajouté cette source, assurant : "On ne va pas s'endormir en regardant ailleurs. On veut porter ce combat sur le terrain politique, comme on le fait face au RN".

Le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, va quant à lui déposer une proposition de loi pour interdire les "listes communautaristes" aux élections, afin de "contrer ce qui est une forme de sécession", une idée soutenue par divers responsables politiques allant de Marine Le Pen (RN) à Raphaël Glucksmann (Place publique).

L'Union des démocrates musulmans français visé

Bruno Retailleau, présentant son projet au Journal du Dimanche, a visé nommément l'Union des démocrates musulmans français (UDMF). Ce parti créé en 2012 a recueilli moins de 29.000 voix aux Européennes, avec cependant des pics dans quelques communes en région parisienne.

"Il n'existe pas de listes communautaires, personne ne se revendique ainsi", avait affirmé au début du mois le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Cependant, si dans une campagne "il y a le moindre acte, la moindre parole qui mette en cause les fondements de la République, je serai le premier à interdire" la liste en cause, avait-il assuré.