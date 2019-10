publié le 19/10/2019 à 11:22

Plus de peur que de mal. La pop star américaine Lady Gaga a chuté de scène lors d'un concert, jeudi 17 octobre, à Las Vegas dans le Nevada, alors qu'elle était dans les bras d'un fan.

En plein concert, la star a invité un spectateur à la rejoindre sur scène. Pendant qu'il l'a portait dans ses bras, ce dernier a perdu l'équilibre et le duo a chuté dans la fosse. Après ce petit incident, Lady Gaga est remontée immédiatement sur scène et a poursuivi son concert.

Pas rancunière pour un sou, elle a demandé au fan, prénommé Jack, de se "pardonner" et l'a de nouveau invité sur scène. "On s'aime tellement qu'on est tombé de cette satanée scène", a-t-elle commenté. Les fans n'ont pas manqué d'immortaliser ce moment en postant des photos et vidéos sur les réseaux sociaux. En 2013, la chanteuse s'était cassée la hanche et avait du interrompre sa tournée mondiale Born This Way.

Holy shit Lady Gaga just fell right in front of me pic.twitter.com/4AUZNXjiNl — ash hole (@idkpinecone) October 18, 2019