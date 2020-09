Le meilleur de Laurent Gerra avec Guy Lux, Léon Zitrone et Simone Garnier

publié le 26/09/2020 à 10:07

Depuis le raz-de-marée d'Europe écologie les Verts aux élections municipales, Grégory Doucet le maire de Lyon et Pierre Hurmic, celui de Bordeaux, rivalisent de mesures ingénieuses pour leurs villes.

Voyons comment Guy Lux, Léon Zitrone et Simone Garnier, les célèbres commentateurs d'Interville les auraient commentés : "C'est partie pour la course de poubelle. La poubelle jaune conduite par Pierre Hurmic doit récupérer les emballages plastiques tandis que la poubelle verte conduite par Grégory Doucet doit récupérer les bocaux et les bouteilles vides, le tout en évitant les trottinettes", explique Guy Lux.

Deuxième épreuve le sapin de Noël. "Ah non, elle a été annulée par le maire de Bordeaux", remarque Jade. "Oh le con, il a interdit le bois ! J'espère qu'il va pas annuler la gueule de bois parce qu'on va devoir beaucoup picoler pour faire passer les conneries qu'il invente", rétorque Guy Lux.

Vient maintenant le tour de la course : "Je rappelle que les Bordelais ont bu du Bordeaux bio et les Lyonnais du Beaujolais bio, et que les deux équipes doivent arriver le plus vite possible aux toilettes sèches. Le premier arrivé a gagné dix sacs !", décrit Guy Lux. Les deux équipes termineront la compétition ex-aequo : "Les deux villes sont ex-æquo dans la connerie".