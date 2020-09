La chronique de Laurent Gerra du 23 septembre 2020

publié le 23/09/2020 à 09:42

Des traces de vie auraient été détectées près de Vénus. Pour en parler, nous recevons notre plus grand vulgarisateur scientifique Hubert Reeves ce mercredi 23 septembre. "L’humanité toute entière doit faire face à une autre invasion ben plus terrible que celle des Vénusiens : c’est l’invasion des petits hommes verts qui ont atterri dans nos mairies", déplore-t-il, imité par Laurent Gerra.

"Ils viennent d’une autre planète. Ils s’expriment dans une langue cryptée comme Aya Nakamura, ça s’appelle l’écriture inclusive. Ils disent qu’ils veulent sauver not’Terre mais en fait ils veulent la r’peindre en vert. Comme disait mon ami David Vincent, le cauchemar a déjà commencé", assure l'astrophysicien canadien.

L’annonce du départ de Jean-Pierre Pernaut du 13 heures de TF1 a suscité beaucoup de commentaires. "Hé oui, bonjour, c’est Laurent Ruquier, moi aussi, je fais le 13 heures mais moi c’est 13 heures d’antenne par jour ! Hou, hou, hou !", plaisante l'animateur. Au sujet de la remplaçante de Jean-Pierre Pernaut Marie-Sophie Lacarrau, Laurent Ruquier ne manque pas d'humour. "J’espère qu’après Lacarrau au 13 heures, France 2 ne va pas perdre Sophie Lapique au 20 heures, sinon il faudra embaucher une Sophie Latrèfle et une Sophie Lacoeur pour les remplacer ! Hou, hou, hou !", s'esclaffe-t-il.

Depuis le raz-de-marée d’Europe Ecologie les Verts aux élections municipales, Grégory Doucet, le maire de Lyon, et Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux, rivalisent de mesures ingénieuses pour leur ville. Laurent Gerra nous explique comment Guy Lux, Léon Zitrone et Simone Garnier les auraient commentées dans leur célèbre émission Intervilles. "Et bien bonsoir. Et bienvenue dans la première édition 'd’Intervilles Vertes', qui met en compétition deux villes écolos avec ce soir : la ville de Lyon, menée par Grégory Doucet, et la ville de Bordeaux, menée par Pierre Hurmic. J’aperçois mon ami Léon Zitrone qui s’agite par transmissions cablo-satellitaire en mondiovision. Que se passe-t-il Léon, je vous vois vous trémousse", imite Laurent Gerra avec la voix de Guy Lux.