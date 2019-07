Le meilleur de Laurent Gerra avec Guy Lux et George Marchais

publié le 07/07/2019 à 10:13

Dans les années 70, Guy Lux n'est-il pas le précurseur de Nikos ? "Ce soir un groupe anglais les Roubets qui vont nous chanter 'Sugar baby love'. Attention, à vous les Roubets ! Et ensuite Shake Shake qui nous interprétera en play back direct 'Je viens de loin' et 'You know I love you'. (...) À vous, SVP, 11 11", lance-t-il à la télévision.

À l'époque de l'ORTF on pouvait compter sur George Marchais pour animer les débats politiques. "Voyez-vous Jean-Pierre Elkabach, vous avez vos questions mais moi j'ai mes réponses alors laissez-moi commencer par mes réponses sans m'interrompre pour pas tout embrouiller les gens", indique-t-il. De nos jours, un débat à la télévision avec Jean-Luc Mélenchon ça donne ça : "Jadot vendu, Apathie basque chauve, Duhamel gredin, médias de merde !".