"Intervilles" : l'émission mythique bientôt relancée par Nagui

publié le 19/12/2019 à 11:46

C'est officiel, les vachettes sont de retour. L'animateur Nagui a annoncé la réapparition de l'émission culte Intervilles, dès 2020, via son compte Twitter, mercredi 18 décembre. Il en sera le producteur via la société de production Banijay dont il est actionnaire.

Dans son post, Nagui déclare que l'émission sera animée par un trio : Valérie Bègue, Miss France 2008, Olivier Minne et Bruno Guillon. Cette nouvelle version verra le jour sur France 2. En septembre dernier, l'animateur avait déjà évoqué son souhait de la voir revenir, dans les colonnes du Parisien.

Intervilles est une émission de jeux télévisés créée en 1962 par Guy Lux et Claude Savarit. Considéré comme l'un des programmes à la plus importante longévité, c'est aussi l'émission française la plus adaptée à l'étranger. À chaque numéro, deux équipes représentant chacune une commune de France s'affrontaient au travers d'épreuves physiques et jeux d'adresse, dont les incontournables épreuves des vachettes.