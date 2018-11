publié le 26/11/2018 à 17:21

Aux États-Unis, certains animaux sauvages viennent semer la terreur dans les villes. Si les habitants de Milton en Virginie, ont été victimes de ratons laveurs ivres, à Johnston, ce sont des dindes sauvages qui terrorisent les habitants. Les 3 gallinacés s'y sont installées depuis le moi de mai. D'abord très appréciées par les habitants de la ville, elles ont commencé à créer des problèmes de trafic en faisant irruption sur les routes et à attaquer les passants.



La mairie de Johnston a donc décidé de se débarrasser de ces perturbatrices. Au mois d'août, deux d'entre-elles ont été capturées par la police et relâchées dans un parc animalier. La troisième, toujours en cavale, poursuit ses méfaits. Cela fait maintenant 6 mois qu'elle bloque les routes, s'attaque aux pneus des voitures et aux passants à coup de bec.

Cette ennemie publique numéro 1, surnommée affectueusement "Johnston Turkey" par les habitants, se joue des forces de l'ordre. Celle-ci reconnait les agents qui essayent de la capturer et s'enfuit dès qu'ils s'en approchent. Devenu célèbre sur les réseaux sociaux, ce fugitif à plumes a désormais sa propre page Facebook.

Shemp is MOVING! He’s a smart turkey guys pic.twitter.com/RDw8EInaSC — Lindsay Iadeluca (@NBC10_Lindsay) 7 août 2018