Orthographe : les mystères de l'accent circonflexe

publié le 02/06/2019 à 10:20

Samedi 1er juin, j’avais promis de répondre à Marie-Laure, qui est professeure des écoles, et qui m’écrit : "En préparation d’une dictée pour mes élèves, je tombe sur un os. Pourquoi donc râteau prend-il un accent circonflexe et pas ratisser ? Une réforme de l’orthographe serait-elle passée par-là ?"



Reconnaissons-le, ça ne semble pas très logique, mais qui a dit que la langue française était logique ? Pas moi ! Et je comprends que Marie-Laure soit bien en peine de justifier ce mystère auprès de ses élèves. "Lorsqu’un mot comprend un accent circonflexe, cet accent n'est généralement pas maintenu dans tous les mots de la même famille", explique la très savante Banque de dépannage linguistique sur son site Internet. Et de préciser : "Lorsque la voyelle pouvant porter l'accent circonflexe est suivie d'une syllabe ne contenant pas de 'e' muet, l'accent circonflexe tend à disparaître, même si ce n'est pas toujours le cas."

"Le médecin n’a pas d’accent"

Nous voilà bien avancés, me direz-vous. Je ne vous le fais pas dire. En résumé : il y a quantité de mots qui prennent un accent circonflexe quand ceux de leur famille n’en prennent pas. C’est le cas pour "râteau" / "ratisser", bien sûr, mais aussi pour "arôme" / "aromate", "côte" / "coteau", "cône" / "conique", "fantôme" / "fantomatique", "grâce" / "gracieux", "pôle" / "polaire", "symptôme" / "symptomatique" ou "jeûner" / "déjeuner" – je crois que c’est l’erreur que je corrige le plus souvent en matière d’accent circonflexe, donc je le répète : on "jeûne" avec un accent circonflexe, on "déjeune" sans accent circonflexe.

Marie-Laure demandait s’il n’y avait pas eu de réforme autour de l’accent circonflexe, et c’est peut-être aussi ce à quoi faisait allusion notre auditeur (ou auditrice) d’hier, Jiji36, quand il ou elle demandait s’il fallait toujours mettre l’accent sur le "a" de "râpe". Un certain nombre de simplifications de l’orthographe ont été proposées en 1990 (j’insiste sur le mot "proposées", on peut employer la nouvelle graphie ou l’ancienne, aucune des deux n’est fautive). Pour l’accent circonflexe, seuls ceux sur les "i" et les "u" sont concernés, donc la "râpe" à fromage garde son accent. De même, l’accent demeure s’il est la marque d’une conjugaison ou apporte une distinction de sens, histoire qu’on ne confonde pas un "mur" de brique et un fruit "mûr".



Autre erreur fréquente d’accent circonflexe : les noms de médecins. Le suffixe "âtre" avec accent circonflexe se trouve dans des noms de couleurs "noirâtre", "rougeâtre", mais aussi dans "acariâtre" ou "opiniâtre", par exemple. Il ne faut pas le confondre avec le suffixe "iatre", du grec "iatros", qui signifie "médecin", et que l’on retrouve dans "pédiatre", "gériatre", "psychiatre", etc. Donc, rappelez-vous, petit moyen mnémotechnique : "le médecin n’a pas d’accent".