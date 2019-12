Gastronomie : le chef étoilé André Daguin est mort

et AFP

publié le 04/12/2019 à 01:15

La gastronomie a perdu un grand chef. André Daguin, ancien chef étoilé et patron des restaurateurs français, est décédé mardi 3 décembre, à Auch (Occitanie), à l'âge de 84 ans, selon les déclarations de sa fille à l'AFP. "Il s'est éteint paisiblement, ma mère était à ses côtés, elle lui tenait la main. Il s'est battu jusqu'au bout contre un cancer du pancréas", a-t-elle ajouté.

C'est à son domicile que le grand maître du magret de canard s'est éteint, à quelques pas de l'Hôtel de France, le restaurant où trois générations de sa famille se sont succédé. Son père avait été remarqué en 1900 par le premier Guide Michelin, selon l'AFP. André Daguin avait ensuite cédé l'affaire au chef Roland Garreau en 1997, selon des informations de La Dépêche du Midi.

André Daguin avait découvert en 1959 le magret de canard, ce filet maigre qui était jusque-là réservé aux conserves de viande confite. Une belle réussite pour le chef puisque le magret a été désigné en 2011 comme étant le plat préféré des Français, selon une étude de TNS Sofres. L’Auscitain avait repris le restaurant familial et obtenu une première étoile Michelin en 1960, puis une seconde dix ans plus tard.

En 1991, il prend la tête de la Fédération nationale de la restauration française et devient président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière (FNIH) six ans plus tard. Il avait mené le combat contre la TVA à 19.6% dans la restauration, la faisant baisser à 5,5% dans les années 2000.