Après le tragique incendie qui a frappé la cathédrale Notre-Dame de Paris ce dimanche 15 avril au soir, le premier adjoint de la mairie de Paris se veut rassurant. Il estime que le pire a été évité puisque autour de 22h30 les pompiers étaient très inquiets au sujet du "risque d'effondrement du cœur de la cathédrale qui aurait altéré de façon définitive sa super-structure", mais aussi au sujet de "l'extension du feu aux deux beffrois".



C'est donc un "énorme soulagement quand les pompiers nous ont confirmé vers minuit qu'ils étaient à peu près certains que le pire était évité", explique le premier adjoint de la capitale. Contre toute attente, vu la violence de l'effondrement du toit sur lui-même, "les voûtes ont tenu" mais il faudra évidemment confié aux experts la mission de s'assurer qu'il sera possible de les réutiliser pour tout ou partie.

Le "trésor national" a été mis à l'abri

"Nous sommes très heureux d'avoir pu mettre en protection ce qu'on appelle 'le trésor de Notre-Dame'", explique Emmanuel Grégoire. En effet dès les premières minutes de l'incendie, une chaîne a été mise en place entre les pompiers, la police et les agents municipaux pour protéger et déplacer à l'hôtel de ville ce "trésor de Notre-Dame". On parle ici de la couronne du Christ, la tunique de Saint-Louis, un morceau de la Croix et un clou de la Croix du Christ ainsi que d'autres biens inestimables. Notre-Dame de Paris, "c'est un patrimoine de l'humanité au sens architectural".

Ce mardi 16 avril au matin, Emmanuel Grégoire rappelle que "la priorité c'est évidemment l'inventaire et l’exfiltration des œuvres qui doivent encore l'être" pour les mettre en protection car il y a "des risques de pluie et de dégâts collatéraux encore suite à l'incendie". On a malgré tout des nouvelles rassurantes sur l'intérieur du bâtiment car il semble que le cœur ait été un petit peu préservé de la fournaise.

Il y aura forcément des drames mais il semble aussi qu'il y ait de bonnes nouvelles, souhaite réaffirmer le premier adjoint de la mairie de Paris. Concernant l'origine de l'incendie, il apparaît que "les liens entre les travaux et l'origine de l'incendie commencent à émerger" mais il faut rester prudent. Une enquête criminelle a été ouverte dès hier soir. A priori, le chantier était terminé au moment où l'incendie a démarré.