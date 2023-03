James Bond : les aventures de 007 vont être réécrites pour supprimer des passages "offensants"

Un monument de la littérature (devenu une star du cinéma) bientôt réécrite. Les 14 albums de James Bond, écrits par Ian Fleming, doivent être réédités d'ici au mois d'avril à l'occasion des 70 ans de la publication du premier épisode de la série de livres Casino Royale. Sauf que, d'après les informations de nos confrères britanniques du The Telegraph, cette nouvelle édition pourrait être bien différente de l'originale.

Selon la presse anglaise, tous les romans de Fleming impliquant le célèbre agent 007 comporteront un texte de mise en garde. "Ce livre a été écrit à une époque où des mots et des attitudes qui pourraient être considérés comme offensants étaient banalisés. Des mises à jour ont été faites dans cette édition tout en essayant de rester le plus proche possible du texte original et de l'époque de sa création", pourrait-il être écrit.

Ces changements ont été entrepris après la consultation par la société qui détient les droits littéraires de l'agent de Sa Majesté d'un comité de "sensivity readers" (lecteurs de sensibilité, en français). Il s'agit d'un groupe de lecteur dont la mission est de signaler tout propos offensant, qu'ils soient à connotation raciste ou sexiste.



Quelques jours après Roald Dahl

Dans le cas des aventures de James Bond, la maison d'édition Ian Fleming Publications Ltd a fait le choix de modifier des mots utilisés pour décrire des personnes noires. En 1964 déjà, James Bond avait dû subir des modifications, autorisées par son auteur, lors de son arrivée sur le marché américain. À l'époque, des scènes à connotation sexuelle avaient été remaniées.

James Bond n'est pas la première œuvre littéraire à être touchée par des modifications, lors d'une réédition. Quelques jours plus tôt, une maison d'édition anglaise a indiqué son intention de réécrire des passages de certains livres de Rohald Dahl, notamment Charlie et la chocolaterie afin de supprimer des propos jugés "offensants".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info