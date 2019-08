publié le 29/08/2019 à 13:57

La BD RTL du mois de septembre 2019 s'appelle Les Indes Fourbes, et a été publiée le 28 août 2019. C'est le fruit de la collaboration de deux auteurs à succès : celui qui a écrit De Capes et de Crocs, Alain Ayroles, et Juanjo Guarnido, le dessinateur de la série de BD Blacksad. C'est la suite du roman picaresque El Buscón de Francesco Quevedo, dans laquelle un vaurien est en quête de fortune.

C'est une "petite frappe". Don Pablos de Ségovie est né dans la rue, il y a grandi et est issu d'une famille assez spéciale : sa mère est une sorcière, son père est un barbier malhonnête et voleur et son petit frère en est un aussi. Pourtant, le jeune homme a beau commettre tous les méfaits, il garde la sympathie du lecteur et "celle de ses auteurs", comme le scénariste Alain Ayroles l'a expliqué au micro de RTL.

Dans les 160 pages haletantes, le lecteur suit les aventures rocambolesques de Pablos, pleines de ruses et de subterfuges tout en admirant de magnifiques paysages et une qualité de dessin époustouflante. Il traverse les mers, les époques, les guerres, les rébellions. Les auteurs racontent les situations tragiques dans lesquelles il se retrouve d'un point de vue autobiographique mais avec une certaine ironie, distance, qui permet que l'indignation laisse toujours place au rire.

Les Indes fourbes est une super-production, pour laquelle les auteurs se sont beaucoup renseignés. L'album évoque la quête de l’Eldorado, qui est un sujet universel, tout comme le désir de puissance, l’instinct de survie ou le goût de l’aventure. Dans ses pages, il est possible de retrouver des références discrètes aux Indes galantes de Rameau et aux Fourberies de Scapin, de Molière.

Les Indes fourbes est un album d'Ayroles et de Guarnido, édité par Delcourt, 160 pages, 30 euros.