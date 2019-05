"Le Loup" de Jean-Marc Rochette est la BD RTL du mois de mai 2019

publié le 28/05/2019 à 09:40

Lors du Festival de Cannes 2019, la Palme d'Or a été attribuée à Bong Joon-ho pour son film Parasite. Une drôle de coïncidence puisque le réalisateur sud-coréen avait adapté à l'écran Le Transperceneige de Jean-Marc Rochette, lui même célébré à deux jours près du prix de la BD RTL du mois de mai 2019 pour son ouvrage Le Loup, édité chez Casterman, sorti le 15 mai.



L'histoire est née d'une rencontre. C'est en étant chez lui dans les montagnes au centre du massif des Écrins, sur la commune de Saint-Christophe en Oisans, que l'un de ses voisins bergers lui raconte l’attaque de son troupeau par un loup.

Dans son récit, Jean-Marc Rochette ne soutient ni le loup ni le berger. Il raconte leur relation passionnelle. Une relation de haine absolue : le loup a décimé le troupeau et le chien, et le berger lui a tué sa mère. Et pendant une centaine de pages, les deux protagonistes vont aller au bout de leur haine. Comment ces frères de sangs vont-ils régler leur comptes ? Est-ce qu'il y aura un vainqueur ou non ?

C’est à vous de le découvrir dans cet album très bien dessiné, merveilleusement raconté, avec la nature comme troisième personnage. Plus beau et plus violent, c'est un décor que l'auteur, en bon montagnard, adore dessiner. Le Loup, de Jean-Marc Rochette, aux éditions Casterman, est une oeuvre plébiscitée par les bergers, les loups et leurs enfants.

