"Le Travail m'a tué" de Grégory Mardon est la BD RTL du mois de juin 2019

publié le 24/06/2019 à 10:00

Élu BD RTL du mois de juin 2019, l'album Le Travail m'a tué (édité par Futuropolis), illustré par Grégory Mardon et tiré du texte de Arnaud Delalande et Hubert Prolongeau, raconte l'histoire de Carlos Pérez, fils de modestes immigrés espagnols. Son père, ouvrier, n'est jamais arrivé à devenir mécano et à ouvrir son garage, mais il a transmis à son fils sa passion pour les voitures.

Tout petit, à 4 ou 5 ans, Carlos arrivait à reconnaître les voitures rien qu'au bruit du moteur. Il en dessinait des modèles et des modèles, en espérant qu'un jour, il pourrait en construire pour de vrai. Et il y arrivé ! Il fait de brillantes études à Centrale et postule une fois son diplôme en poche dans la compagnie automobile de ses rêves. Et voilà qu'il est embauché !

Il s'achète une maison à côté du siège, du centre technique, sa femme est enceinte, il est heureux au travail. Et voilà que l'entreprise déménage : il se retrouve à faire une heure et demi de trajet le matin et une heure et demi le soir pour arriver au boulot où il travaille désormais dans un "open space" bruyant. Il a de plus en plus du mal à se concentrer. Comme le centre technique où il travaille est loin des ateliers, il ne voit plus les voitures qu'il dessine, la motivation en pâtit... Les patrons changent, il faut produire, produire toujours plus et là, Carlos, commence à craquer.

"Le Travail m'a tué" Crédit : Futuropolis

Hubert Prolongeau, l'un des auteurs, a beaucoup enquêté sur les suicides au travail, que ce soit dans de grandes entreprises de télécoms et de constructeurs automobiles mais aussi dans de petites entreprises. Et il en tire un récit très subtil où il n'y a pas d'un côté les méchants patrons dégueulasses et de l'autre les gentils salariés suicidaires. L'entreprise n'est pas un monde de bisounours, ce qui est grave, c'est ce management par la peur qui fait des ravages.

Le Travail m'a tué est une bande dessinée poignante, merveilleusement dessinée par Gregory Mardon qui utilise la bichromie rouge et noire pour mieux refléter la violence de l'album. C'est d'une grande humanité. Si la souffrance au travail n'est mise en lumière que quand il y a ce qu'on appelle des vagues de suicides dans de grandes entreprises, c'est sans aucun doute le mal du XXIe siècle. Le Travail m'a tué est peut-être une leçon pour qu'on ne se retrouve pas un jour gisant entre une berline et une Formule 1.