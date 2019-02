"Ada" de Barbara Baldi est la BD RTL de février 2019

et Cécile Antoine-Meyzonnade

publié le 26/02/2019 à 17:42

C'est l'histoire de l'émancipation d'une jeune femme. Ada de Barbara Baldi publié aux éditions Ici Même, est la bande-dessinée RTL du mois de février 2019. Dans son oeuvre, l'auteure italienne fait s'émanciper sa jeune héroïne de la manière la plus radicale qui soit : elle tue son père. Et le lecteur est content qu’elle le fasse, il est soulagé.





Car le père d’Ada est d'une violence verbale glaçante. Il traite à longueur de journée sa fille d'ingrate de bonne à rien. Il l’a réduite à l’esclavage domestique : elle doit lui servir à manger, aller chercher le bois dans la forêt en plein hiver. Et il fait froid en hiver.

L’histoire se passe dans un petit village en Autriche, non loin de Vienne, pendant la Première guerre mondiale. L’auteur ne s’est pas embarrassée de finesse pour dessiner le personnage du père. Il est laid, avec une moustache à la Staline.

Ada exécute tous les ordres de son père avec une docilité qui exaspère le lecteur. La jeune fille se réfugie dans une cabane abandonnée au fond de la forêt. Une cabane qu'elle a aménagé en atelier. C'est là où elle lit, dessine, peint, tout ce qui lui est strictement interdit à la maison.

Elle est encouragée dans son art, qui est grand, par un certain E, un jeune artiste avec qui elle correspond et qu'elle retrouve occasionnellement à Vienne pour lui montrer ses dessins. E est Egon Schiele, le peintre préféré de Barbara Baldi.

"Ada" de Barabara Baldi est la BD RTL du mois de février 2019 Crédits : Ici même | Date : 26/02/2019 4 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > "Ada" de Barabara Baldi est la BD RTL du mois de février 2019 Crédits : Ici même | Date : "Ada", planche 1 Crédits : Ici même | Date : "Ada", planche 2 Crédits : Ici même | Date : "Ada", planche 3 Crédits : Ici Même | Date : 1 / 1 < > +

Une histoire semi autobiographique

Barbara Baldi n’a pas tué son père. Cependant, c'est un récit autobiographique bien que transposé dans l’Autriche de la première guerre mondiale parce que Barbara Baldi aime cette ambiance de cette époque. Elle a dessiné son double à son image, très jolie, et elle l’a appelée Ada. Elle l’a dessinée rousse, rousse comme elle.



L'auteure a mis du temps pour dire que c'est d'elle dont il s'agit. Son père comme celui décrit dans l'oeuvre, lui interdisait de lire les livres parce que les livres ne servent à rien, sauf à vous coller de drôles d'idées dans le crâne. Dixit l’affreux paternel. Barbara répond à tous les pères castrateurs de petites filles artistes. Il n’y a pas que les mères qui sont castratrices, après tout... Barbara lui répond par ce livre magnifique.

Un mélange de photo et d'aquarelle

C'est une technique propre à Barbara Baldi qui mixe la photo et l’aquarelle, avant d’être retravaillé à l’ordinateur. Résultat original, album superbe. Sujet terrible, toujours d’actualité, en 1917 comme en 2019. Une réponse élégante à la haine et à la violence qui ont failli la broyer. Une note aussi pour le très beau travail de la maison d’édition Ici même. C’est une tendance qui ne date pas d’aujourd’hui mais qui se confirme de saison en saison : les album de bande-dessinées sont en train de rivaliser avec les livres d’art.