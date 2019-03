publié le 21/03/2019 à 09:00

Réécrire l'Histoire. Le Dernier Atlas est une uchronie écrite à quatre mains par Fabien Vehlmann et Gwen de Bonneval au scénario, et Hervé de Tanquerelle et Fred Blanchard au dessin. Publiée aux éditions Dupuis, cette bande-dessinée a été élue BD RTL du mois de mars 2019, en partenariat avec BD geste.



Les Atlas sont des robots géants de 40 mètres de haut fabriqués dans les années 60 à Saint-Nazaire. Des engins censés représenter la grandeur de la France. Le sauveur de l'Atlas s'appelle Ismaël Taieb. Il est français de parents algériens. Enfant, il rêvait de devenir un des membres d'équipage des Atlas.

Il collectionnait tous les albums Caselli avec des vignettes des équipages. Il connaissait le nom de tous les électriciens, les mécaniciens, les commandants de bord. C'était une grande fierté que ces Atlas. Mais pas de bol, la production des robots est arrêté. Ismaël tourne mal et devient voyou dans le gang nantais. "Un voyou mélancolique", précise Xavier Velmann



Un polar sur fond de guerre d'Algérie

Les auteurs évoquent des questions d'actualités comme la mondialisation, les flux migratoires ou l'urgence climatique notamment par le biais de la guerre d'Algérie. L'action se passe dans trois pays : en France, en Algérie mais aussi en Inde où se trouve la carcasse du dernier Atlas. Notre héros, Ismaël Taëb va, par tous les moyens - même les moins catholiques - convaincre les anciens membres de l'équipage de l'Atlas nommé "Georges Sand" pour essayer de le faire fonctionner à nouveau.



Et on assiste à ce moment-là à la partie la plus drôle de l'album, un choc des cultures truculent entre scientifiques français et indiens. D'une part, les militaires français assez cartésiens et de l'autre, Miss Séghal, qui veut faire appel à des chamans et masser le robot avec de l'huile Ayurvédique pour qu'il se relève.

Une histoire de robot nucléaire crédible

Les quatre auteurs, Hervé Tanquerelle, Fred Blanchard, Gwen de Bonneval et Fabien Vehlmann, réussissent à rendre crédible cette histoire de robot nucléaire. Des réserves de la biosphère du parc de Tassili à une décharge de Bombay en passant par Saint-Nazaire, nous suivons la lente résurrection de ce Titan, dont tous les protagonistes espèrent tant. Va-t-il nous éviter que le ciel ne nous tombe sur la tête ? N'hésitez pas, cette fascinante BD, Le Dernier Atlas chez Dupuis, est à dévorer sans plus tarder.