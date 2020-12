Idées cadeaux : nos 10 BD préférées à offrir pour Noël

"Tif et Tondu, Mais où est Kiki ?" de Blutch et Robber

publié le 19/12/2020 à 09:11

Il n'y a pas que le nouveau prix Goncourt qui mérite une place au bas du sapin de Noël de vos proches. Toute l'année, la rédaction de RTL vous conseille, mois après mois, les plus belles, audacieuses et charmantes bandes dessinées du moment.

À la première place de nos recommandations pour les fêtes de fin d'année, nous vous recommandons tout naturellement Peau d'homme d'Hubert et Zanzim, le Grand prix RTL de la bande dessinée 2020. Rares sont les albums qui résonnent aussi justement avec les questions d’actualité, comme le féminisme, le fanatisme religieux, ou la transformation des genres, qui est au cœur de Peau d’homme. Éditée en juin dernier à 15.000 exemplaires, cette BD a dépassé aujourd’hui les 100.000 exemplaires.

Retrouvez ci-dessous et dans notre diaporama nos choix et les chroniques de Laissez-vous tenter qui vous en diront plus sur ces ouvrages :

1 - Peau d’homme de Hubert et Zanzim (Glénat)

2 - L’arabe du futur de Riad Sattouf (Allary)

3 - L’Alcazar de Simon Lamouret (Sarbacane)

4 - Anaïs Nin de Léonie Bischoff (Casterman)

5 - Pucelle de Florence Dupré La Tour (Dargaud)

6 - Le chanteur perdu de Didier Tronchet (Dupuis)

7 - Aldobrando de Gipi et Critone (Casterman)

8 - Dragman de Steven Appelby (Denoël)

9 - Tif et Tondu, mais où est Kiki ? de Blutch et Robber, (Dupuis)

10 - La dernière rose de l’été de Lucas Harari (Sarbacane)