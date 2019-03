publié le 11/12/2018 à 09:11

Chaque année à Noël, les produits technologiques sont nombreux à se retrouver aux pieds des sapins le 25 décembre. Selon une étude de l'institut GFK, smartphones, casques audio, enceintes sans-fil, montres connectées et consoles de jeu devraient encore figurer parmi les objets les plus prisés des Français à la fin du mois.



Les cadeaux high-tech ne coûtent pas forcément une fortune. Il est possible de faire plaisir aux amateurs de nouvelles technologies sans se ruiner avec le dernier iPhone. Noël approchant à grands pas, peut-être trouverez-vous votre bonheur dans cette sélection de cadeaux technos adaptée à tous les budgets.

1 - Des gants tactiles (à partir de 5 euros)

Grâce à leurs fines fibres métalliques conductrices, les gants tactiles vous permettront d'utiliser votre smartphone sans avoir les mains gelées. On en trouve un peu partout, à partir de 5 euros sur Asos et de 35 euros chez The North Face.

Les gants pour écrans tactiles sont dotés de tissus conducteurs placés à l'extrémité des doigts Crédit : Asos

2 - Un tracker de clés pour les étourdis (dès 25 euros)

Parfaits pour les têtes en l'air, les portes-clés connectés Wistiki (à partir de 25 euros) se clipsent aux clés ou aux objets de votre choix et permettent de les faire sonner et de les géolocaliser si vous les égarez.

Les portes-clés connectés promettent de vous aider à retrouver vos affaires Crédit : Wistiki

Pour 30 euros, la marque Chipolo propose un petit galet connecté du même type à placer dans un sac, une valise, une voiture ou un porte-feuille qui peut même faire sonner votre smartphone si vous le perdez de vue.

3 - Des ampoules connectées (à partir de 25 euros)

Les ampoules connectées permettent de jouer sur l'ambiance de vos intérieurs. La Yeelight E27 de Xiaomi (25 euros pièce) offre une large palette de couleurs mais consomme beaucoup d'énergie. La Philips Hue White Ambiance E27 (30 euros) est moins gourmande mais se limite aux modulations de lumière blanche.

Les ampoules connectées peuvent transformer l'ambiance de votre intérieur Crédit : Philips

Comptez 45 euros pour une Pilips Hue White and Color et 199 euros pour un kit complet comprenant trois ampoules couleurs, un interrupteur et un pont permettant de connecter les ampoules entre elles.

4 - Des objectifs photo pour smartphone (dès 25 euros)

Les kits d'objectif pour smartphone sont un moyen efficace de sublimer vos photos de paysage ou vos prises de vue macro sans investir dans un appareil hors de prix. La marque Aukey commercialise des jeux de lentilles permettant de réaliser des photos en fish-eye, en grand-angle ou en macro assez facilement pour une vingtaine d'euros. Les objectifs Olloclip (79 euros) sont tout aussi pratiques pour iPhone.

Les objectifs Olloclip pour iPhone

5 - Un bracelet connecté (à partir de 30 euros)

Discret et personnalisable, le bracelet connecté Mi Band 3 de Xiaomi (30 euros) permet de suivre les pas effectués, les calories brûlées, l'activité physique et sportive quotidienne avec une bonne autonomie (vingt jours) et une résistance à l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur.

Le Xiaomi Mi Band 3 offre toutes les fonctionnalités attendues d'un bracelet connecté pour un ticket d'entrée de 30 euros Crédit : Xiaomi

6 - Un chargeur USB-C ultra rapide pour voiture (30 euros)

La marque Belkin propose un chargeur de voiture 36W à brancher sur l'allume-cigare pour recharger rapidement vos smartphones, tablettes et même vos ordinateurs. Fonctionne aussi avec les derniers appareils Apple dotés d'une prise USB-C, sinon pensez à acheter un adaptateurs Lightning.

Ce chargeur rapide se branche sur l'allume-cigare Crédit : Belkin

7 - Une batterie de secours (à partir de 35 euros)

Indispensable en voyage, la batterie Anker PowerCore Speed 20100 mAh permet de charger un iPhone près de sept fois pour un poids plume de 350 grammes. Elle est compatible charge rapide et compte deux ports USB et USB-C. Pour les joueurs, la version PowerCore 20100 Nintendo Switch Edition vient offrir plus de liberté à la console portable de Nintendo en palliant son principal défaut, l'autonomie.



La batterie Anker PowerCore 20100 peut charger sept fois un iPhone Crédit : Anker

8 - Une station de chargement (à partir de 35 euros)

À installer dans un coin du salon ou au fond de sa valise en déplacement, les stands de chargement Upow ou Kobwa (35 euros) permettent de charger simultanément jusqu'à cinq appareils en USB en n'occupant qu'une seule prise de courant.

La station de charge Upow vous aidera à mettre de l'ordre sur votre bureau Crédit : Amazon

9 - Une enceinte portable étanche (à partir de 35 euros)

L'enceinte JBL Go 2 (35 euros) délivre un son plutôt puissant pour son petit gabarit. En plus de son bon rapport taille-puissance-prix, elle est aussi waterproof.



Pour 99 euros, l'enceinte portable Ultimate Ears Wonderboom met en musique vos vacances jusqu'au fond de la piscine avec une qualité sonore appréciable pour un produit étanche et sans-fil avec 10 heures d'autonomie. Bon plan, Amazon la propose en ce moment à 59 euros.

L'enceinte Ultimate Ears Boom 3 offre un son équilibré et une résistance à l'eau Crédit : Ultimate Ears

Pour 150 euros, sa grande-sœur Boom 3 délivre un son plus puissant à 360 degrés avec une autonomie de 13 heures et des commandes tactiles appréciables, comme la possibilité de programmer des raccourcis vers vos playlists préférées.

10 - Une clé pour streamer Netflix sur votre TV (dès 40 euros)

Dans la famille des passerelles multimédia, la clé HDMI Google Chromecast (79 euros) reste la solution la plus accessible pour diffuser du contenu (Netflix, MyCanal, YouTube, etc.) sur son téléviseur depuis un appareil mobile ou le navigateur de son ordinateur. Deux versions sont proposées.

Google a modernisé récemment le design de son Chromecast Crédit : Google

La première coûte 39 euros et peut "seulement" streamer des contenus en 1080p à 60 images par seconde, la seconde, Chromecast Ultra, peut diffuser des vidéos en 4K avec un meilleur débit pour 40 euros de plus.

11 - Une console de jeu rétro (entre 50 et 100 euros)

Les consoles de jeu stars des années 1990 se sont offert un revival remarqué ces derniers mois. Sony a lancé récemment une réédition de la mythique PlayStation au format mini vendue 99 euros avec une vingtaine de titres classiques.

25 ans après, la Super Nintendo a connu un succès fulgurant pour son grand retour en version miniature Crédit : Nintendo

Nintendo a également relancé la NES Classic et la SNES en format mini (55 et 90 euros). On trouve aussi des rééditions de la MegaDrive de Sega, du Commodore 64 ou de la mythique Atari vendues une cinquantaine d'euros.



Idéal pour jouer sur la fibre nostalgique des anciens joueurs, tout en ayant à l'esprit que ces consoles montrent rapidement leurs limites avec leurs catalogues restreints, faute de connexion à Internet.

12 - Un appareil photo instantané (de 70 à 160 euros)

Rembobiner le film, laisser sécher ses tirages avant de les découvrir.. À l'heure où le smartphone s'impose comme l'appareil photo principal de la majeure partie de l'humanité, les appareils instantanés ajouteront un supplément d'âme certain à vos prise de vue. Non sans une certaine prise de risque également, car chaque photo ratée consomme une prise sur la pellicule.

Polaroid Originals a relancé l'appareil photo instantané iconique Crédit : Polaroid Originals

Le Fujifilm Instax Mini 9 (69 euros) fait le job pour un prix raisonnable. Le OneStep+ de Polaroid Originals (160 euros) et le Printomatic de Kodak (100 euros) disposent en plus d'une connexion Bluetooth pour ajouter des effets via une application. Autre atout non négligeable, le cachet vintage des clichés imprimés est très instagrammable.

13 - Une liseuse (à partir de 70 euros)

Les liseuses constituent des bibliothèques de poche idéales pour les gros lecteurs et les usagers des transports en commun. On en trouve à partir de 70 euros (Kindle 8e génération) sans éclairage et entre 130 et 200 euros pour les modèles les plus sophistiquées (Kindle PaperWhite, Kindle Oasis, Aura Kobo) qui sont parfois dotées d'une résistance à l'eau et d'une connexion WiFi.

Kindle révolutionne la manière de concevoir une bibliothèque

14 - Un ordinateur puissant en un clic (30 euros par mois)

Un PC très bien équipé à moindre coût, partout avec soi. C'est la promesse de Shadow, start-up française qui propose un ordinateur dématérialisé dans le cloud. En échange d'un abonnement d'un à douze mois (de 30 à 45 euros par mois), Shadow met à disposition les composants d'un PC haut de gamme (et jamais obsolète) sur toute machine disposant d'une connexion d'au moins 15 Mbit/s. Parfait pour jouer à vos jeux vidéo favoris en 4K sans surchauffe et même sur smartphone et tablette.

La start-up française Blade propose un ordinateur de haut niveau dématérialisé dans le cloud contre un abonnement mensuel Crédit : Blade