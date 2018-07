publié le 31/07/2018 à 13:50

Sa voix est tout simplement sublime. Cecilia Bartoli, chanteuse italienne de 52 ans, a publié en novembre 2017 un album d'airs baroques somptueux, intitulé Dolce Duello, enregistré en compagnie de la violoncelliste Sol Gabetta. La cantatrice mondialement connue, qui a signé pour trois opéras dans les futures années à La Scala de Milan, s'est laissée aller à quelques confidences sur ses débuts dans la chanson.



"Je viens d'une famille de musiciens, mes parents étaient tous les deux chanteurs d'opéra (...) le fait que mes parents chantaient des morceaux lyriques ne me donnait pas envie au départ, je voulais faire autre chose", explique-t-elle. Plus jeune, alors encore novice, une voix bien particulière attire son attention. "J'aimais beaucoup la voix de Janis Joplin (...) elle a une voix très spéciale avec une couleur bien spéciale (...) Pour moi, la voix c'est l'instrument le plus proche de l'âme", confie Cecilia Bartoli.

L'artiste est attendue, le 3 décembre 2018, à la Philharmonie de Paris, autour du répertoire de Vivaldi.



