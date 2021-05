Florent Pagny sur RTL : "Je ne ferai jamais mes adieux"

publié le 07/05/2021 à 10:32

Florent Pagny dévoile ce 7 mai L'instinct, le premier extrait de son prochain album à paraître à la rentrée. Florent Pagny revient avec un titre puissant qui lui permet de renouer avec la grande variété, les paroles sont de Bruno Guglielmi et la musique de Gioacchino Maurici.

L'instinct dont la cadence s'accélère pendant 3 min. 40 pour s'achever sur une note très haute. Une trouvaille qu'on doit à Calogero. On se souvient qu'il fut l'artisan de Vieillir avec toi, paru en 2013. Huit ans après l'immense succès de cet opus, Florent Pagny a rappelé Calogero. Il signe la plupart des mélodies de ce prochain album mais aussi les arrangements et la réalisation. Pour RTL, Florent Pagny présente L'instinct. "C'est vrai que je me suis souvent retrouvé dans l'aventure, souvent dans des contextes et très tôt où il fallait faire de bons choix. Une fois que tout cela est passé, on peut se dire : 'Tu as eu un bon instinct'", démarre Florent Pagny.

"Quand je commence l'aventure dans une capitale comme Paris à même peine 16 ans, sans connaître personne, tu as intérêt à avoir un bon instinct si tu veux t'en sortir. C'est ma personnalité qui est comme ça (...) Le chant est arrivé tard, mais ça aurait pu ne pas arriver en fait", décrit-il encore.

> Florent Pagny - L'instinct (Audio Officiel)

Son prochain album s'intitulera "L'avenir"

Le prochain album de Florent Pagny devrait sortir au mois de septembre, il s'appellera L'avenir et ce sera son vingtième album studio. Au générique ? Serge Lama, Julien Clerc, Paul Ecole, Carla Bruni ou encore Barbara Pravi.

"Si on parle de prod, c'est vrai que l'ami Calo (Calogero, ndlr), il aime bien avoir de gros orchestres, ça a de la tenue quand même. C'est très très produit et de ce côté-là, c'est très épique", confie Florent Pagny. "On s'était dit qu'après le succès de Vieillir avec toi, on y retournerait un jour. Calo m'a fait la démonstration qu'à tous les postes il est bon et donc entre les compositions, il sait aller chercher les bons auteurs, il sait me proposer les bonnes chansons. Il sait me faire chanter et c'est vrai qu'il m'épate et c'est impressionnant d'avoir autant de musique, je n'aimerai pas être dans sa tête".

Ce sera un album avant une nouvelle tournée anniversaire. Florent Pagny fêtera ses 60 ans le 6 novembre prochain. "C'est énorme pour moi 60 ans même si je me sens encore une âme de gamin, le temps est déjà passé. Pour moi, 60 ans est le début d'une autre étape. Je ne me sens pas fatalement vieux, mais en même temps je sais que sur mon passeport c'est marqué", explique en rigolant Florent Pagny. "Je ne ferai jamais mes adieux, car tant que je pourrais chanter, je chanterais. Mais je ne pense pas que je vais me retrouver sur la route tout le temps, faire des grosses tournées, de la même manière que j'ai un peu la sensation que la musique a évolué d'une telle manière que je me sens du temps d'avant", conclut-il.