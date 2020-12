Florent Pagny : découvrez son interprétation de "Petit Papa Noël"

publié le 24/12/2020 à 08:30

Quelques pépites autour de l’incontournable Petit Papa Noël, chanson née au cinéma en 1946 dans le film Destins de Richard Pottier. Tino Rossi devait interpréter un gospel dans une scène, entouré d’une chorale d’enfants. Les enfants lui ont fait faux bond, il a fallu improviser.

Le pianiste de Tino Rossi, Henri Martinet, s’est alors souvenu d’un morceau écrit 2 ans plus tôt pour une revue au théâtre de l’Odéon à Marseille. Un titre au départ triste dans lequel un enfant demandait au Père Noël de libérer son papa prisonnier de guerre. Le parolier Raymond Vincy a gommé les allusions à la guerre dans le texte et voilà comment est née le Petit Papa Noël qu’on connaît tous.

Plus de 30 millions d’exemplaires vendus, traduit en 12 langues, en anglais par exemple, arrangé par William Sheller pour le groupe Les Irrésistibles. Petit Papa Noël, n’a jamais vraiment percé aux États-Unis, qui est le berceau des chansons de Noël. Ils ont ce qu’il faut, mais si on cherche bien, on trouve cette version en français, enregistrée en 2013 par une grande voix du RnB et de la Soul américaine : Mary J. Blige.

La même année, en 2013, la chanteuse sénégalaise Coumba Gawlo interprète Petit Papa Noël dans sa langue, le wolof. Et retour en France, avec une version enregistrée pour le Noël de l’an 2000 par Florent Pagny.