Quand "The More I See You" devient "L'air qui balance" grâce à Sylvie Vartan

Quand le classique "The More I see you" par Sylvie Vartan devient "L'air qui balance".

publié le 06/05/2021 à 11:40

On va faire un tour dans l’extraordinaire catalogue des adaptations françaises des années 60. Arrêtons-nous à la chanson The More I See You, morceau de 1945, entendu pour la première fois dans le film musical Broadway en folie, interprété par Dick Haymes. The More I See You est devenu un immense succès 20 ans après, grâce à la version de Chris Montez qui en a fait un classique, et dans la foulée les adaptations ont fleuri un peu partout...

La première à l’avoir chanté en français en 1966, c’est Jacqueline Boyer, sur le label d’Henri Salvador, sa version s’appelait La mer, la plage… Mais la seconde adaptation française, par Sylvie Vartan, est la plus charmante. On doit les arrangements au chef d’orchestre Eddy Vartan, il avait confié cette version à sa petite sœur Sylvie qu’on a rarement entendu chanter comme ça. C’est aussi bon qu’un bonbon. Le classique The More I See You devient L’air qui balance…



Une pépite des années yéyé… Deux mois après la naissance de David, Sylvie Vartan chantait L’air qui balance, Face B d’un 45 Tours sorti en octobre 1966.