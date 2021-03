Eurovision 2021 : "Je sais ce que j’ai envie de donner", confie Barbara Pravi

publié le 06/03/2021 à 08:05

Sa voix est bouleversante, ses textes touchent en plein cœur. Barbara Pravi, 27 ans, représentera la France à l'Eurovision, le 22 mai prochain à Rotterdam (Pays-Bas). La jeune chanteuse a été élue pour défendre le drapeau tricolore lors du concours européen à l'issue du télé-crochet Eurovision France : c'est vous qui décidez.

Souvent comparée à Édith Piaf et Barbara, la jeune artiste, engagée et féministe, interprétera sur scène Voilà, une chanson à texte particulièrement forte. Une chanson "très dure à écrire", confie l'autrice-compositrice dans L'Interview inattendue.



"J'ai quinze versions de Voilà en textes, révèle Barbara Pravi. Ce que demande cette chanson, c'est d’être à 100% avec soi dans le moment présent et d'être extrêmement généreux. C'est une chanson qui joue beaucoup avec l'énergie et les émotions."

Des textes ancrés dans le réel

La chanteuse a une longue histoire avec l'Eurovision. Elle a notamment signé deux morceaux sélectionnés pour l'Eurovision Junior : Bim Bam Toi pour Carla et J'imagine pour Valentina. Cette dernière a par ailleurs remporté la compétition lors de l'édition 2020 du concours pour enfants.

"Quand on m'a proposée de me présenter à l'Eurovision, c'était pas encore sûr qu'on fasse la chanson qui allait concourir pour l'Eurovision Junior", explique Barbara Pravi. En revanche, son travail avec Carla et Valentina lui a donné une "impulsion". "Cela faisait six ans que je faisais des chansons de manière plus confidentielle. Maintenant, je sais où je vais, je sais pourquoi je fais les choses, et je sais ce que j’ai envie de donner et ce je ne suis pas prête à faire aussi. C'est important quand on se met dans quelque chose d'aussi déstabilisant que l'Eurovision."

Et quel est le rêve de Barbara Pravi ? "Je rêve de faire le Trianon parce que j’y étais serveuse, déclare l'artiste. Ce serait une espèce de retour positif de la situation. Avant, je regardais les concerts et je me disais 'un jour je serai sur cette scène'. J'espère durer et faire un peu croiser les arts. Je me laisse ouvert tous les possibles."

