VIDÉO - Calogero interprète "Centre Ville" dans "Le Grand Studio RTL"

publié le 23/04/2021 à 20:01

Calogero a donné un concert inédit sur la scène du Grand Studio RTL. L'artiste, qui a sorti son album Centre Ville en décembre dernier, a interprété 5 titres dont Centre Ville.

Sur cet album se trouvent douze morceaux où il affine encore un peu plus son style entre grande chanson française et pop-rock, entre mélancolie et joie libératrice. On sent comme un lâcher prise dans Centre ville. Jamais il n'avait aussi bien chanté sur disque. "Grâce à la musique, je ne vois pas le temps passer (...) Mais, quand je me rends compte du temps qui passe, ça fait mal", expliquait Calogero au micro de RTL.

On connaissait son talent d'orfèvre pour tailler des mélodies imparables, il frappe encore plus fort. Un saxophone échappé des années 80 rencontre un grand orchestre, les guitares se parent de sonorités vintages, violons, hautbois, clarinette, trompette colorent ses chansons sur la transmission, le féminisme, le temps et les souvenirs, les travers de l'époque.

Après Calogero, Mona a interprété Yesterday, son premier titre sorti en avril dernier. Puis Mathieu Des Longchamps a chanté La Guaira.