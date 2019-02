Florence Foresti et son nouveau one woman show, "Épilogue"

publié le 12/02/2019 à 12:23

La vie et la mort, deux sujets très à la mode en ce moment - ou serait-ce depuis la nuit des temps ? - sont au cœur du spectacle de Florence Foresti, Épilogue, joué au Paradis Latin jusqu'au 16 avril 2019. Il est arrivé quelque chose à l'humoriste, quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas du tout. D’un seul coup, elle a vieilli.



Ne comptez pas sur elle pour “prendre de l’âge”, pour “grandir”, “mûrir”, ou subir du temps l’irréparable outrage, non. Elle vieillit. C’est tout. "Quand je parle de vieillir dans le spectacle, on dirait un peu que j'ai 70 ans parce que je les ai dans la tête", explique l'humoriste de 45 ans avant d'ajouter : "Je vis toujours les choses par anticipation, si je le prévois, je ne serais pas surprise."

Son humour et son choix de sujets n'ont pas pris une ride. Elle n’a pas l’intention de s’empêcher de respirer pour retenir le temps. Elle mange, elle fume, et elle boit. Elle se met en colère une fois par jour. Ça fait partie de son hygiène de vie. Et il n'y a pas que les Français qui la mettent en rogne, l'Outre-Atlantique en prend aussi pour son grade : "On reçoit le meilleur comme le pire de l'Amérique, on est envahi de cette culture et nos enfants se mettent à parler avec une tonalité américaine", explique-t-elle chez RTL.

Une tournée et un futur tournage de film

Florence Foresti fait rire et émeut à la fois. Et comme elle ne parle que d'elle, on aura du mal à accuser de plagiat. "J'ai une sorte d'orgueil à dire que je préfère qu'il y ait moins de rire mais c'est les miens", assure-t-elle.



Plus habituée aux Zénith qu’aux cabarets du Quartier latin, elle avait envie de retrouver cette proximité avec le public, l’ambiance des cafés-théâtre de ses débuts. Mais, elle l’avoue de bonne grâce, ce n'est pas la seule raison : "Après trois ans d'oisiveté, il fallait vraiment que je retrouve un sens à ma vie", confie l'humoriste.



Si vous ne trouvez pas de places au Paradis Latin, Florence Foresti sera en tournée dès le 6 mai 2019. Elle commence par Lille, passe par Rennes ou encore Toulouse et Aix-en-Provence jusqu’au 2 juillet 2019. Son programme est chargé puisqu'elle sera aussi dans les salles pour le prochain film de Daniel Cohen, L'Île flottante, avec François Damiens, Bérénice Béjo et Vincent Cassel.