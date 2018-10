A La Bonne Heure avec Stéphane de Groodt et Bérénice Béjo

publié le 08/10/2018 à 12:30

Qui n'a jamais vécu une soirée entre amis qui se transforme en règlement de compte ? A l'instar des films Le prénom (d'Alexandre De La Patellière et Matthieu Delaporte) ou Le code à changé (de Danièle Thompson), c'est ce que raconte Le jeu, la nouvelle comédie de Fred Cavayé. En salles le 17 octobre, ce huis clos met notamment en scène Bérénice Béjo et Stéphane de Groodt. Il s'agit d'un remake de Perfetti Sconosciuti (littéralement "parfaits inconnus"), film italien sorti en 2016. Après Pour elle, A bout portant, Mea Culpa et Radin !, Le jeu est le cinquième long métrage du réalisateur.

"Le jeu" de Fred Cavayé avec Stéphane de Groodt et Bérénice Béjo

L'histoire : Le temps d’un dîner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu » : chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ce « jeu » se transforme en cauchemar.

> "Le jeud" - Bande-annonce

