publié le 25/09/2018 à 13:11

Plus de dix ans après le succès des films Mesrine (L'instinct de mort et L'ennemi public n°1 - 2008) les deux hommes se retrouvent. Jean-François Richet et Vincent Cassel s’apprêtent de nouveau à conquérir les spectateurs avec le long-métrage L'Empereur de Paris. Un tout premier teaser vient d'être dévoilé.



Les premières images nous promènent dans les rues de Paris, l'Arc de Triomphe est alors en pleine construction. On y découvre l'acteur de 51 ans dans la peau du célèbre brigand Vidocq, un ancien délinquant, devenu policier, puis détective privé au début du XIXe siècle.

Vincent Cassel succédera à Gérard Depardieu, qui en 2001, avait déjà campé le rôle du célèbre détective dans le film Vidocq, réalisé par Pitof. Au casting, on retrouvera plusieurs grands noms du cinéma, parmi lesquels : Fabrice Luchini, Denis Ménochet, Olga Kurylenko ou bien encore Patrick Chesnais. Le film est attendu le 19 décembre 2018 dans les salles de cinéma.