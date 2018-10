publié le 31/10/2018 à 14:15

Elle ne laissera rien passer. Florence Foresti a déclaré la guerre aux téléphones portables. La comédienne va recourir à une méthode bien particulière afin que son public ne puisse pas filmer son nouveau spectacle, Florence Foresti épilogue, joué au Paradis Latin, à Paris.



Un communiqué dévoilé au Figaro explique comment fonctionne ce dispositif, très prisé des artistes américains et britanniques. Lors de votre entrée dans la salle de spectacle, plusieurs petites houses seront distribuées. Il vous faudra glisser votre téléphone portable à l'intérieur. La housse en question se verrouillera automatiquement et ce jusqu'à la fin du spectacle.

Pas de panique puisque tout a été pensé en cas de problème. Si votre téléphone sonne et qu'un appel important vous est destiné, il sera possible de rejoindre une borne, située non loin dans la salle, afin de répondre dehors en toute tranquillité. Ce système a été créé par une société américaine appelée Yondr.

Le but étant que le spectacle de Florence Foresti ne soit pas divulgué sur les réseaux sociaux. "Ce système protège les artistes et leurs créations.(...) Le public est prévenu en amont, nous n’avons jamais eu de réclamations", précise Émilie Kindinis, la manager de l'humoriste, avant d'ajouter que celui-ci va vite se "généraliser".