publié le 22/09/2018

Ce weekend, Jade et Eric Dussart vous proposent le meilleur mais surtout le pire de la télévision vus par une personnalité que nous adorons tous : Muriel Robin ! Entre bonne humeur, confidences et révélations, la comédienne revient sur sa carrière, ses projets, ses envies et n'hésite pas à pousser un coup de gueule contre ce qui l'énerve...

Muriel Robin est Jacqueline Sauvage pour Yves Rénier

En 2006, elle incarnait l'empoisonneuse Marie Besnard dans le téléfilm de Christian Faure (11 millions de téléspectateurs), et remportait un Emmy Award un en plus tard. Le 1er octobre prochain, Muriel Robin replongera aux côtés d'Olivier Marchal dans une autre affaire judiciaire pour Jacqueline Sauvage : C'était lui ou moi sur TF1.

Durant son procès, l'accusée racontait les violences que son compagnon lui a fait subir, ainsi qu'à ses filles, pendant de longues années. Condamnée en première instance à 10 ans de prison, elle s’est vu accorder une grâce présidentielle totale en 2016 par François Hollande, sous la pression de ses proches et de l’opinion.

Ce téléfilm réalisé par Yves Rénier pour TF1 est une adaptation du livre de Jacqueline Sauvage, Je voulais juste que ça s'arrête, paru chez Fayard. Il a été salué par la critique lors de sa présentation hors compétition au 20e festival de la fiction de la Rochelle qui avait lieu du 12 au 16 septembre derniers.

Muriel Robin dans la peau de Jacqueline Sauvage pour TF1

Synopsis : Le lundi 10 septembre 2012, Jacqueline Sauvage (Muriel Robin) tue son mari (Olivier Marchal) de trois balles dans le dos. Ainsi commence l’affaire judiciaire la plus médiatisée de ces dernières années. A travers son parcours en prison et les deux procès qui ont défrayé la chronique, cette histoire relate le calvaire qu’a enduré cette femme - et ses enfants - les polémiques autour de la personnalité de la meurtrière, et les rebondissements de son affaire.

> "Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi" - Bande-annonce

