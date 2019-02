publié le 08/02/2019 à 17:55

"L'obsessionnel du rire" pour le magazine engagé Causette. "Un talent plein tarif" pour le magazine féminin Grazia. L'humoriste de 33 ans à la verve incisive essuie les planches depuis 2017 dans son spectacle Pablo Mira dit des choses contre de l'argent.



En 2012, Pablo Mira a co-fondé le site satirique aux nouvelles décalées Le Gorafi, avec plus de 600 articles à son actif. Depuis 2015, on peut l'entendre sur France Inter dans les émissions Si tu écoutes, j'annule tout et Par Jupiter ! et le voir dans Quotidien présenté par Yann Barthès depuis la saison 2019.

Il se produit au Théâtre de l'Archipel dans son spectacle depuis le 26 janvier 2019, les vendredis et samedis à parti de 20 heures.

Antonia de Rendinger

Avec son nouveau spectacle Moi, jeu !, l'humoriste à la carrière déjà bien garnie nous raconte des dizaines d'histoires : à partir d'improvisations retravaillées, Antonia de Rendinger fait se rencontrer plus de vingt personnages, plus fous les uns que les autres, de la mère dépassée par la garde partagée à la professeur de SVT vieillotte.



Réelle héritière de l'humour crissant de Sylvie Joly ou encore Albert Dupontel, elle a fait ses classes à la Lolita (Ligue Ouverte et Libre d'Improvisation Théâtrale Amateur) de Strasbourg en 1993 et à Montréal en 1995. Après des apparitions dans On n'demande qu'à en rire, présentée par Laurent Ruquier sur France 2, la productrice Catherine Barma la présentait comme la "révélation féminine de l'émission".



Elle sera les 29 et 30 mars 2019 à la Cigale à Paris et en tournée dans la France entière.



Élisabeth Buffet

Sa prestation dans le Grand Studio RTL Humour a aisément convaincu le public. Pour son troisième spectacle, l'humoriste de 53 ans revient avec une vision très personnelle de notre temps avec Obsolescence programmée.



Élisabeth Buffet ne s'est pas instantanément dirigée vers l'humour. Après une carrière dans le marketing, ce n'est qu'en 2005 qu'elle se lance sur le devant de la scène. Très rapidement, elle reçoit une récompense de rêve : le titre de "Révélation comique française" au festival Juste pour rire de Montréal.



Ce nouveau spectacle, plein d'autodérision, évoque le temps qui passe avec un soupçon de pudeur et, surtout, un humour décapant.



Pour retrouver le verve d'Élisabeth Buffet, rendez-vous du jeudi au samedi à 20 heures et le dimanche à 16 heures au Théâtre du Marais à Paris.



Gil Alma

Comédien, humoriste, et même ambassadeur de multiple fondations... À 39 ans, Gil Alma ressemble à un couteau suisse tant ses collaborations semblent diverses et variées. son visage vous est certainement familier puisqu'il a occupé, entre 2012 et 2017, les ondes de TF1 tous les soirs dans la sitcom Nos chers voisins.



Il est en tournée dans toute la France depuis le 10 janvier 2019 et jusqu'au 29 juillet de la même année. Il sera, parmi d'autres dates, le 13 février et le 27 mars 2019 à L'Européen à Paris.

