Fête nationale : les festivités du 14-Juillet encadrées par des mesures strictes

Les festivités du 14 juillet sont placées "sous le signe de la vigilance dans un contexte particulièrement tendu". Pour la soirée du 13 juillet, plus de 30.000 policiers ont déjà été déployés en France afin d'assurer la sécurité dont les enjeux "sont toujours aussi grands". Trois principaux enjeux ont été identifiés par les autorités : la menace terroriste, l’ordre public, puisque plusieurs défilés sont prévus, et enfin, les violences urbaines.

Pour l’édition 2020, la capitale proposera un feu d’artifice et un concert sans public : une large zone d’exclusion et des fermetures de stations de métro sont prévues. Pour assurer une meilleure sécurité, le centre opérationnel de la police a été mis en place ce lundi, place Beauvau : ce dispositif permet, grâce aux messages radio et aux vidéos, de suivre en temps réel les événements en France.

Plusieurs rassemblements prévus

Les forces de l’ordre s'attendent d’ores et déjà des situations difficiles à contrôler, notamment "les apéros géants" non déclarés. "Il est souvent impossible d’identifier un responsable pouvant devenir un interlocuteur en cas de tensions", explique un responsable policier dans les colonnes du Figaro. Il redoute des rassemblements improvisés pendant les festivités.

Les policiers devront également encadrer plusieurs rassemblements et défilés, notamment celui des "Citoyens en colère", prévu dès 9 heures aux Champs-Élysées. Sur la célèbre avenue, la préfecture de police va déterminer un large périmètre de sécurité "pour empêcher les visiteurs de s'agglomérer autour des Champs-Elysées pour assister aux cérémonies", rapporte France bleu.

La menace terroriste : un des principaux enjeux

Par ailleurs, les autorités considèrent que la menace d’une attaque terroriste est sérieuse : l’armée de l’air entend utiliser ses moyens de surveillance depuis le sommet de l’Arc de triomphe pour détecter tout objet potentiellement dangereux. "En le détectant à distance, nous pouvons identifier l’objet, déterminer s’il est hostile ou non et localiser le télépilote", explique le lieutenant-colonel Zlatko, expert de la lutte anti-drone.

Enfin, les violences urbaines restent également au coeur des préoccupations sécuritaires, "avec une attention portée aux quartiers difficiles des grandes banlieues". De même pour certaines villes petites ou moyennes "comme Flers ou Alençon (Orne), Angers ou encore Le Pouzin (Ardèche)".