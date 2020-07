14 juillet : le feu d’artifice aura bien lieu à la Tour Eiffel, mais à huis clos

publié le 09/07/2020 à 12:03

Un feu d'artifice à huis clos ? La mairie de Paris et la préfecture ont annoncé la bonne tenue du célèbre feu du 14 juillet, sur le Champ-de-Mars, mais les rassemblements seront interdits au pied de la tour Eiffel.

Le spectacle se tiendra bel et bien au même endroit mais il ne pourra "se tenir en présence d'une large foule comme c'est le cas chaque année" à cause du coronavirus, pouvait-on lire dans un communiqué. Le concert organisé par Radio France se tiendra, lui aussi, sans public. La cérémonie sera tout de même diffusée à la télévision, en direct, à partir de 23h.

"Une large zone d'exclusion sera mise en place autour du site", indique le communiqué, "Des restrictions d’accès seront ainsi mises en œuvre dès 11h sur le Champ-de-Mars et à compter de 16h autour du site de Trocadéro et sur le pont d’Iéna". La zone interdite au public sera élargie à 19h au pont de l'Alma et au pont de Grenelle, et des stations de métro resteront fermées.