14 juillet : un hommage sera rendu aux soignants et à la société civile

publié le 09/07/2020 à 22:51

Une fête nationale marquée par la crise sanitaire. La cérémonie militaire du 14 juillet, prévue en format réduit sur la place de la Concorde, à Paris, comprendra un hommage aux soignants et à la société civile, a indiqué l'Elysée.

Afin de faire respecter les règles de distanciation physique, la cérémonie sera réduite à 4.500 personnes. Parmi eux, 2.500 participants et 2.000 invités en tribune, parmi lesquels 1.400 soignants et représentants de la société civile, en hommage à l'ensemble des acteurs mobilisés pendant la crise sanitaire.

Les familles de soignants ayant perdu la vie durant l'épidémie ont été invités, ainsi que des soignants de toutes les régions et des représentants de métiers "en première ligne" pendant l'épidémie comme les enseignants, les caissiers, les agents funéraires ou encore les policiers. Les soignants de l'armée engagés dans l'opération Résilience pour contrer l'épidémie devraient aussi être présents.

Pas de blindés ni des troupes à pied

Les ministres de la Santé de quatre pays qui ont accueilli des malades français, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et le Luxembourg sont aussi invités. Si les soignants ne défileront pas, la cérémonie comprendra un "tableau d'hommage" aux professionnels de santé.

Il n'y aura pas de blindés ni des troupes à pied descendant les Champs-Elysées cette année, mais comme à l’accoutumé, une cinquantaine d'avions et une vingtaine d'hélicoptères défileront dans les airs, dont l'emblématique Patrouille de France.

L'événement, qui rassemble d'habitude une foule compacte tout le long de l'avenue des Champs-Élysées pour voir défiler plus de 4.000 militaires, ne sera pas ouvert au public, mais uniquement retransmis à la télévision.