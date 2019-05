Festival de Cannes : une pétition s'oppose à la Palme d'Honneur d'Alain Delon

publié le 13/05/2019 à 20:01

Alain Delon est un ponte du paysage cinématographique français. Et c'est en son honneur que le Festival de Cannes souhaite lui remettre, dimanche 19 mai, la Palme d'Honneur, qui apparaît comme un juste retour des choses après la carrière solaire du légendaire comédien du Guépard.



Mais cette récompense ne plaît pas à tout le monde. Elle hérisse même certaines femmes, comme Melissa Silverstein, la fondatrice du groupe de pression Women and Hollywood, qui a déclaré au magazine Variety être "très déçue" que Cannes honore celui qui a reconnu avoir giflé des femmes et qualifié l'homosexualité de "contre-nature".

L'organisation américaine lui reproche à l'acteur d'être "raciste, homophobe et misogyne" de part ses prises de position contre la communauté LGBTQ+ et les migrants. Dans une pétition lancée par l'organisation, cette dernière rappelle qu'il fait partie des dix célébrités les plus détestées en France.

De nombreuses accusations

Elle précise également : "Connu pour avoir souvent pris la parole en public, il a affirmé que les couples homosexuels ne devraient pas avoir le droit d'avoir ou d'adopter des enfants, que les femmes devraient être traitées avec une attitude 'machiste' qui inclut de 'les gifler'. En outre, il a exprimé sa sympathie pour les mouvements d'extrême-droite en France et son intérêt pour arrêter l'immigration dans son pays".



Pour l'association française Osez le féminisme, "Cannes envoie un signal négatif aux femmes et aux victimes de violences en honorant Delon".