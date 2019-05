publié le 14/05/2019 à 10:48

Les zombies s'emparent de la Croisette. En ce 14 mai 2019, jour d'ouverture du Festival de Cannes qui se tiendra jusqu'au 25 mai prochain, le premier film en compétition à être projeté est The Dead Don't Die, fable écologique et horrifique signé Jim Jarmusch. Cette comédie politique met en scène des zombies envahissant le monde sous les yeux de deux policiers taciturnes et résignés, incarnés par Bill Murray et Adam Driver.



Morale de cette très sympathique série B assumée, qui souligne un peu lourdement son propos : les Hommes, accros au confort moderne, aux réseaux sociaux, à la société de consommation, sont déjà des zombies. Jim Jarmusch assume d'avoir fait un film de genre : "Ça vous permet d'avoir un cadre dans lequel vous pouvez faire plein de choses. Les zombies, c'est très métaphorique mais personnellement, je n'aime pas les zombies, je préfère de loin les vampires", détaille-t-il au micro de RTL.

Et le cinéaste a d'ailleurs réalisé un film envoûtant de vampires, Only Lovers Left Alive, déjà avec Tilda Swinton, présenté en compétition à Cannes en 2013. Icône du cinéma indépendant américain, il a souvent foulé ce tapis rouge : "Dans le passé, ce festival m'a permis de devenir créativement indépendant, pour que les financiers ne me donne pas d'ordres", se remémore-t-il.

Outre les deux policiers incarnés par Bill Murray et Adam Driver (Kylo Ren dans Star Wars), on retrouve également Chloë Sevigny en troisième agent, Tilda Swinton en médecin légiste samouraï ou encore Selena Gomez. À notez que le film sort dès ce soir à 20 heures partout en France dans 600 cinémas, où sera aussi diffusée la cérémonie d'ouverture.

> "The Dead Don’t Die" - Bande-annonce