L'actrice Dakota Fanning joue dans "Once Upon a Time... in Hollywood" de Quentin Tarantino

L'actrice Dakota Fanning joue dans "Once Upon a Time... in Hollywood" de Quentin Tarantino Crédits : VALERIE MACON / AFP | Date :

L'actrice Margot Robbie joue dans "Once Upon a Time... in Hollywood" de Quentin Tarantino

L'actrice Margot Robbie joue dans "Once Upon a Time... in Hollywood" de Quentin Tarantino Crédits : ANGELA WEISS / AFP | Date :

Jessica Hausner, réalisatrice autrichienne de "Sorry We Missed You", en Sélection Officielle

Jessica Hausner, réalisatrice autrichienne de "Sorry We Missed You", en Sélection Officielle Crédits : ALBERTO PIZZOLI / AFP | Date :

Chloë Sevigny, réalisatrice et actrice américiane. Elle joue dans "The Dead Don't Die" de Jim Jamusch, présenté en Sélection Officielle et son court métrage, "White Echo" a également été sélectionné pour le Festival

Chloë Sevigny, réalisatrice et actrice américiane. Elle joue dans "The Dead Don't Die" de Jim Jamusch, présenté en Sélection Officielle et son court métrage, "White Echo" a également été sélectionné pour le Festival Crédits : Loic VENANCE / AFP | Date :

Nadine Labaki, réalisatrice, actrice et scénariste libanaise, présidente du jury d'Un Certain regard

Nadine Labaki, réalisatrice, actrice et scénariste libanaise, présidente du jury d'Un Certain regard Crédits : FADEL SENNA / AFP | Date :

Claire Denis, réalisatrice et scénariste française, présidente du jury Cinéfondation et courts-métrages

Claire Denis, réalisatrice et scénariste française, présidente du jury Cinéfondation et courts-métrages Crédits : Nicholas Hunt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date :

Alice Rohrwacher, réalisatrice et scénariste italienne et membre du jury de la Sélection Officielle

Alice Rohrwacher, réalisatrice et scénariste italienne et membre du jury de la Sélection Officielle Crédits : Alice Rohrwacher | Date :

Kelly Reichardt, réalisatrice et scénariste américaine et membre du jury de la compétition officielle

Kelly Reichardt, réalisatrice et scénariste américaine et membre du jury de la compétition officielle Crédits : Alberto PIZZOLI / AFP | Date :

Maimouna N'Diaye, actrice et réalisatrice panafricaine et membre du jury de la Sélection Officielle

Maimouna N'Diaye, actrice et réalisatrice panafricaine et membre du jury de la Sélection Officielle Crédits : Alberto PIZZOLI / AFP | Date :

publié le 14/05/2019 à 16:21

Elle Fanning au jury de sélection officielle. Sa sœur Dakota dans Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino au côté de Margot Robbie. Le Festival de Cannes est un petit monde et cette année, un nombre record de réalisatrices seront là pour défendre leurs films et tenter de remporter un prix.



Parmi les 4 réalisatrices choisies par un "comité paritaire" pour figurer dans la sélection officielle, on retrouve Mati Diop, Jessica Hausner ou encore la Française Céline Sciamma. Cette dernière s'est une fois de plus entourée de Adèle Haenel pour Portrait de la jeune fille en feu, un long métrage qui se déroule au XVIIIe siècle et dans lequel une femme va devoir en peindre une autre, en secret.

En cette 72e édition, qui se déroule du 14 au 25 mai, on retrouve plusieurs visages habituées de la Croisette. Chloë Sévigny y présentera à nouveau un court métrage (White Echo) tandis que Léa Seydoux et Sara Forestier seront à l'affiche de Roubaix, une lumière de Arnaud Desplechin. Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos jouent de leurs côtés dans Sybil de Justine Trier. Là encore, il s'agit de l'histoire d'un duo de femmes, de secret et d'émancipation.