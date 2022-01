Une nouvelle année de jeu vidéo vient de s'achever et il s'agissait d'une période riche mais aussi charnière pour l'industrie. En effet, les joueurs et les développeurs de jeux apprivoisent toujours les nouveaux outils technologiques à leur disposition. Les nouvelles consoles next gen s'installent aussi rapidement que possible dans les salons et ce n'est pas forcément facile avec les ruptures de stocks de consoles et de composants depuis de longs mois.

Mais si tout le monde n'a pas encore de PlayStation 5 surpuissante dans son salon, des jeux continuent de sortir. Ils ne parient pas forcément sur les graphismes époustouflants, mais le public semble parfaitement s'en contenter si le gameplay, l'histoire, l'originalité et le plaisir sont là. il suffit de regarder les très bons chiffres de la Nintendo Switch pour s'en convaincre.

En 2022, de très grosses licences sont attendues par les gamers : Final Fantasy, The Legend of Zelda, God of War, Harry Potter, FIFA (comme tous les ans)... Mais aussi quelques nouveautés et surprises. Voici notre sélection non exhaustive de nos plus grandes attentes pour cette année.

Les jeux qui nous font de l'œil pour 2022

1 - Pokemon Legends: Arceus (28 janvier sur Switch)

Quoi encore un jeu Pokémon ? Et oui ! Mais cette fois la franchise innove en intégrant un nouveau monde, un nouveau genre et un nouveau système de combat. Il s'agit d'un nouveau volet qui présente tous les codes d'un modes ouverts et les combats promettent d'être plus dynamiques (et toujours aussi stratégiques) que jamais. Une nouvelle histoire qui va ravir les joueurs de tous âges et les collectionneurs bien entendu.

2 - Sifu (8 février sur PS5 et PS4 et le 22 février sur PC)

Sifu est le nouveau jeu développé par Sloclap, un studio indépendant français qui propose des combats au corps à corps intenses. Vous allez entrer dans la peau la peau d'un jeune étudiant de kung-fu en quête de vengeance.

3 - Horizon Forbidden West (18 février sur PS4 et PS5)

Il s'agit là d'une suite du premier Horizon Zero Dawn, le jeu d'aventure avec des dinosaures robotiques qui ont conquis le monde et replongé l'humanité dans une néo-préhistoire. On continuera le périple aux commandes de l'héroïne Aloy qui découvrira un nouveau territoire et de nouveaux dangers. On espère retrouver un scénario riche avec une mise en scène cinématographique, des créatures et décors sublimes et des combats toujours aussi nerveux et divers.

5 - Elden Ring (25 février sur sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S)

Les jeux du studio From Software sont désormais attendus comme le Messie. Elden Ring ne fait pas exception. Malgré la fin de la saga Dark Souls, l'esprit du studio continue de donner naissance à des aventures de dark fantasy. Ce jeu a bénéficié des apports créatifs du studio qui a créé les très appréciés jeux Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadow Die Twice ou la trilogie Dark Souls et du père de Game of Thrones, George R. R. Martin. Le patron de FromSoftware Hidetaka Miyazaki, a expliqué vouloir créer un jeu "rempli de choses que nous n'avions pas pu faire dans la série Dark Souls". Un monde ouvert qui reprend les codes des précédentes franchises tout en apportant son lot de nouveautés a été créé. Les joueurs du monde entier ont hâte de l'arpenter (et de mourir de nombreuses fois)...



6 - Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (18 mars sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S)

Final Fantasy veut revenir aux origines et s'essayer aux mécaniques de jeux Souls-like comme Elden Ring justement. Mais ce mélange des genres va-t-il plaire aux fans de la franchises culte japonaise ? Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est un spin-off de la célèbre série de jeux de rôle de Square Enix. Il s'agit cette fois d'un jeu d'action se déroulant dans l'univers du tout premier titre de la licence. Objectif ? Vaincre Chaos dans son temple. Le jeu n'est pas aussi attendu que le prochain volet Final Fantasy XVI, mais il pourrait faire la surprise... ou provoquer une polémique monstre...

7 - Forspoken (24 mai sur PS5 et PC)

Puisque nous parlions de Square Enix, la maison-mère de Final Fantasy, voici leur nouveau bébé. Forsaken raconte l'histoire d'une jeune femme de notre monde transportée depuis New York dans un monde fantastique qu'elle ne connaît pas... et où la magie règne. Frey Holland se retrouve coincée sur la magnifique et cruelle terre d'Athia, avec un bracelet magique et conscient au poignet. Les premières vidéos du jeu où l'on voit cette héroïne en baskets combattre des dragons avec des sortilèges élémentaires, le tout en supportant les punchlines sarcastiques de son bracelet nous ont vraiment intrigués.

8 - Starfield (11 novembre sur Xbox Series X|S et PC )

On connaît Bethesda pour sa franchise Elder Scrolls et son volet Skyrim qui continue d'attirer des joueurs malgré les années qui passent. Le studio souhaite créer une toute nouvelle franchise où on oublierait les épées et les dragons pour se plonger dans un space opera futuriste ambitieux. Le projet reste encore extrêmement mystérieux....



9 - The Lord of the Rings: Gollum (quatrième trimestre 2022 sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, and Xbox Series X/S)

On imagine facilement un jeu où l'on combattrait Sauron avec Aragorn, Frodon, Gandalf... Mais un jeu dont le héros est Gollum.... Voilà qui pique notre curiosité. 2022 sera une année marquée une nouvelle fois par l'œuvre de J.R.R. Tolkien puisque Le Seigneur des Anneaux va débarquer dans une série inédite sur Amazon Prime dans quelques mois. L'histoire débute dans la forteresse de Barad-dûr dont Gollum, prisonnier, doit s'échapper... La discrétion sera votre meilleure alliée...



10 - Dead Space (fin 2022)

Oui vous connaissez ce jeu. Vous y avez sans doute déjà joué si vous aimez les jeux horrifiques. Un remake complet de cette franchise très appréciée de science-fiction a été commandé. On a déjà hâte de redécouvrir cette œuvre avec toute la puissance des nouvelles consoles. Si vous ne connaissiez pas Dead Space mais que vous avez aimé Returnal ou la saga Alien, vous devriez l'essayer... Frisson garantis.



11 - Bayonetta 3 (2022)

Cele va faire 8 ans que l'on attend la suite des aventures de la sorcière la plus sexy et badass du jeu vidéo. Bayonetta 2 est sorti en 2014 et malgré des portages et nouvelles versions des précédents voluments, nous attendons toujours de détruire anges et démon à l'aide de sortilèges plus dévastateurs les uns que les autres.



12 - God of War: Ragnarok (2022 sur PS4 et PS5)

Le dernier jeu God of War a été un succès total. L'un des meilleurs jeux vidéo de la décennie. Émouvant, équilibré, brutal, extrêmement bien réalisé... Autant vous dire que cette suite est attendue de pied ferme par les fans de Kratos, notre guerrier immortel qui évolue désormais parmi les divinités scandinaves.

13 - Hogwarts Legacy (2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S)

Malgré le peu d'informations dévoilées, les développeurs d'Avalanche Software, le studio suédois en charge de cette nouvelle adaptation, ont promis un jeu de rôle qui "laisserait les joueurs incarner des sorciers et parcourir un vaste monde ouvert, une reconstruction de Poudlard et de ses environs". Une première bande-annonce avait été dévoilée au grand public. L'occasion de découvrir le Poudlard de la fin des années 1800. En incarnant un élève, les joueurs auront l'occasion de participer à des cours de magie ou encore de dompter des animaux légendaires.



14 - The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (2022 sur Switch)

Chaque possesseur de Switch va se ruer sur ce jeu le jour de sa sortie. C'est une évidence. Et nous n'allons pas les blâmer ici. Après quelques "add-on" qui offraient de nombreux sanctuaires bonus à explorer quelques mois après la sortie du jeu, Nintendo va offrir une vraie grande extension aux joueurs. Nintendo n'a pas l'habitude de créer des suites pour sa licence Zelda et l'annonce de cette suite directe a été une grande surprise. Nous allons retrouver nos deux héros, le guerrier Link et la princesse-archéologue Zelda face à un nouveau péril. Et notre héros va être doté de nouveaux pouvoirs particulièrement originaux pour visiter Hyrule qui sera désormais peuplé d'îles volantes... Une aventure à la verticale !

15 - FIFA 23 (attendu à l’automne 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/Z, Switch et PC)

La reine des simulations de football, écoulée à plus de 300 millions d’exemplaires à travers le monde, pourrait être pas mal chamboulée cette année. Son éditeur américain Electronic Arts a laissé entendre qu’il pourrait renommer la franchise à défaut de régler la somme exigée par la Fifa pour utiliser sa marque. Le jeu devrait néanmoins conserver les licences qui font la profondeur de son catalogue. Rayon nouveautés, les fans espèrent une véritable amélioration du moteur graphique pour tirer enfin profit des capacités des consoles de nouvelle génération. Des rumeurs font également état d’une possible évolution vers un modèle "free-to-play" centré sur le mode de jeu "FIFA Ultimate Team" qui pourrait être proposé gratuitement dans une version minimaliste commune à toutes les plateformes avec de nombreuses extensions et contenus supplémentaires proposés en options payantes via des transactions in-game. Les fans de foot devraient aussi être au rendez-vous de Football Manager 2023, attendu en fin d’année, et se pencheront avec curiosité sur le mystérieux UFL 2022, qui aspire à offrir une alternative sérieuse à FIFA. Une mise à jour d’envergure est également attendue pour eFootball 2022, le successeur de PES dont la sortie a été unanimement conspuée l’automne dernier.



16 - Gran Turismo 7 (4 mars sur PS4 et PS5)

Cinq ans après un dernier et décevant volet, la saga Gran Turismo fait son grand retour en exclusivité sur PlayStation au printemps. Pas moins de 420 véhicules de la plus haute qualité jamais réalisée et 90 circuits avec météo et paysages photo réalistes sont annoncés. Avec un soin tout particulier apporté à la version next-gen pour PS5 qui promet des temps de chargement ultra rapides, des graphismes plus réalistes et des retours haptiques via la manette pour renforcer l’immersion en course. Les passionnés de bolides ont aussi coché le mois de septembre pour la sortie de F1 2022, le jeu officiel du championnat du monde de Formule 1 qui permet de retrouver toutes les monoplaces de la saison régulière et de partir à l’assaut des circuits du monde entier.



Nous attendons aussi avec impatience en 2022 (ou plus tard) : Destiny 2 : The Witch Queen, la suite de la saga spatiale de Bungie, un Tokyo spectral dans Ghostwire: Tokyo, incarner un chat de gouttière dans Stray, le petit goût old-school de Triangle Strategy sur Switch, la nouvelle version d'Overwatch... Sans oublier deux monuments du jeu de rôle : Baldur's Gate III et Diablo IV.