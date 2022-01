"Hogwarts Legacy" : ce que l'on sait sur le nouveau jeu Harry Potter

Le nouveau jeu basé sur l'univers des livres Harry Potter se fait attendre. Initialement annoncée pour 2021, la sortie du jeu Hogwarts Legacy, a été repoussée en 2022. Officiellement annoncé lors du Playstation Showcase en septembre 2020, le titre est déjà disponible en précommande, mais sa date de sortie reste inconnue à ce jour.

Malgré le peu d'informations dévoilées, les développeurs d'Avalanche Software, le studio suédois en charge de cette nouvelle adaptation, ont promis un jeu de rôle qui "laisserait les joueurs incarner des sorciers et parcourir un vaste monde ouvert, une reconstruction de Poudlard et de ses environs".

Une première bande-annonce avait été dévoilée au grand public à au cours du Playstation Showcase. L'occasion de découvrir le Poudlard de la fin des années 1800. En incarnant un élève, les joueurs auront l'occasion de participer à des cours de magie ou encore de dompter des animaux légendaires. On pourra notamment y affronter des trolls, des dragons ou encore des détraqueurs . L'aventure, qui devrait se jouer en solo, se déroulera également en dehors de Poudlard.

Selon les rumeurs, une nouvelle bande-annonce devait être présentée lors des Game Awards en décembre. Celle-ci aurait été repoussée à cause des récentes polémiques autour des prises de position de la créatrice de l'univers d'Harry Potter, J.K Rowling. Sur Twitter, la Warner a donné rendez-vous aux joueurs en 2022 pour plus d'informations.

Pour l'heure, aucune véritable image de gameplay n'a été dévoilée par les studios derrière Hogwarts Legacy. Si la date de sortie du jeu reste inconnue, on a au moins la certitude qu'il sera disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One.