"Seigneur des Anneaux", "House of The Dragon"... Les 16 séries qui feront 2022

Puisque le monde est encore loin d'avoir vaincu la pandémie, nous pouvons être à peu près sûrs que les séries télé vont encore jouer un grand rôle dans notre quotidien en 2022. Il y a aura bien sûr le grand retour des saisons de séries que nous apprécions beaucoup. Ces saisons 2, 3 ou 4 seront toujours des vrais moments de plaisir avec une petite touche de nostalgie.

Mais, 2022 sera aussi une année pleine de surprises et de séries inédites. Certaines sont particulièrement attendues comme le spin-off de Game of Thrones : House of the Dragon qui raconte l'histoire des ancêtres de Daenerys Targaryen, la mère des dragons. La série d'Amazon à 1 milliard de dollars sur le Seigneur des Anneaux est, elle aussi, attendue au tournant par les fans des films de Peter Jackson.

Mais il n'y aura pas que la fantasy qui fera l'événement en 2022. Voici les 16 projets que nous avons particulièrement hâte de découvrir à la télé ou sur les plateformes de streaming. Nous ne parlerons pas ici des productions Marvel pour cette nouvelle année, elles sont déjà toutes réunies ici. Comédie, zombies, têtes couronnées, anneaux magiques, Corée... 2022 vous promet de beaux voyages !

Les 16 séries les plus attendues de 2022

1 - How I Met Your Father

Voici un premier spin-off qui devrait faire plaisir aux amateurs de comédies et sitcom américaines. Cette nouvelle série s'inspirera du personnage de Sophie que jouera Hilary Duff (version jeune) et Kim Cattrall (dans la version plus âgée). Comme dans How I Met Your Mother, le scénario suivra une mère qui raconte à son fils sa rencontre avec le père de celui-ci. Une filiation claire avec la série très populaire née en 2005. Les premiers épisodes seront disponibles dès janvier aux États-Unis.

2 - The Lord Of The Rings (Amazon Prime)

C'est probablement le plus gros projet de l'année. Celui qui fera ou non la gloire de la plateforme encore discrète qu'est Amazon Prime Video. Avec un budget total d'un milliard de dollars et des millions de fans sur tous les continents, Le Seigneur des Anneaux va renaître à la télévision. Une première saison de 8 épisodes est attendue par les fans comme le Messie. Il ne s'agit pas là d'un remake de la trilogie de Peter Jackson, vous ne suivrez pas les aventures de la Communauté de l'Anneau. L'intrigue se situe bien avant les aventures de Frodon, durant le Deuxième Âge. Le 2 septembre 2022 sera un grand jour.



3 - House Of The Dragon (HBO)

HBO remet une pièce dans la machine. L'imagination de G. R. R. Martin va de nouveau venir bénir nos télévision avec ce récit de la famille Targaryen. tout est en boîte et une première bande-annonce épique a été dévoilée le 6 octobre 2021. Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) et Daemon Targaryen (Matt Smith) seront au cœur de l'intrigue. Un couple incestueux (une tradition dans la famille) qui va devoir lutter pour le pouvoir. On a déjà hâte de retrouver les mensonges, trahisons et dragons de la saga.

4 - Daisy Jones And The Six (Amazon Prime)

On change complètement d'univers pour se plonger dans l'histoire du rock. Daisy Jones & The Six est l'adaptation du roman éponyme de Taylor Jenkins Reid. Il suit le groupe de rock le plus mythique de tous les temps de leurs débuts dans les bars miteux d’un Sunset Strip écrasé de soleil californien à la gloire. Et le 12 juillet 1979, après un concert mémorable, le groupe se sépare dans le mystère le plus total. Tout est fictif dans ce récit mais on retrouve toute la folie d'une époque bien réelle et de son industrie musicale florissante. La série est produite par la société de Reese Witherspoon Hello Sunshine.

5 - Star Wars: Andor (Disney +)

Diego Luna va reprendre son rôle de Cassian Andor dans cette série de 12 épisodes dont l'intrigue se déroule juste avant les événements de Rogue One: A Star Wars Story. Le projet demeure particulièrement secret. Alan Tudyk reprendra son rôle de droïde K-2SO, Stellan Skarsgård, Kyle Soller, Genevieve O'Reilly et Denise Gough sont aussi à l'affiche. Genevieve O'Reilly incarnera à nouveau Mon Mothma.

6 - Star Wars: Obi-Wan Kenobi (Disney +)

Mais si Andor pourrait plaire, on sait déjà que les fans de Star Wars n'attendent qu'une chose : des nouvelles de notre aître Jedi historique : Obi-Wan Kenobi. Ewan McGregor et Hayden Christensen reprendront leurs rôles d'Obi-Wan Kenobi et Dark Vador. L'intrigue se déroulera entre l'Episode III et l'Episode IV. Cette suite sera racontée en 6 épisodes. Cela ne vaut pas un nouveau film sur grand écran... mais presque.



7 - The Gilded Age (HBO)

Le 24 janvier, préparez-vous à remonter le temps. Si vous aimiez Downton Abbey, vous allez sans doute vous jeter sur The Gilded Age. La série de Julian Fellowes (le papa de Downton) nous propulse alors dans le New York des années 1880, en plein âge d’or. Nous allons assister à la guerre entre les anciens riches, héritiers d'une forme d'aristocratie importée de du Vieux Continent, et les nouveaux riches... Protocole, règles non dites, scandales... On retrouvera Cynthia Nixon (Sex and the City) et Christine Baranski (The Good Fight) à l'affiche.



8 - The Afterparty (Apple TV+)

Le 28 janvier, vous devrez résoudre un mystère. The Afterparty racontera comment une réunion d'anciens du lycée va se terminer dans le sang... Qui est le tueur ? Pendant 8 épisodes, cette enquête à la Agatha Christie va examiner les points de vue des différents suspects.



9 - Pachinko (Apple TV+)

Voici l'adaptation du roman très remarqué de Min Jin Lee’s publié en 2017. Un livre que même Barack Obama a recommandé. L’histoire commence au début des années 1930 dans un petit village coréen et on suivra l'itinéraire de Sunja une jeune femme qui tombe enceinte d'un riche étranger et se retrouve à la croisée des chemins : elle peut devenir, comme tant d’autres, une seconde épouse, une "épouse coréenne" ou couvrir sa famille de déshonneur. Elle choisit une troisième voie plus originale : le mariage avec Isak, un pasteur chrétien qu’elle connaît à peine et qui lui offre une nouvelle existence au Japon. Cette décision est le point de départ d’un douloureux exil qui s’étendra sur huit décennies et s'étendra sur quatre générations.



10 - Pam & Tommy

Lily James, Sebastian Stan, Seth Rogen sont le trio à l'affiche de cette série qui reviendra sur le scandale people de la sex tape du couple star des tabloïds des années 1990 : la star d'Alerte à Malibu, Pamela Anderson et le batteur de Mötley Crüe, Tommy Lee.



11 - Inventing Anna (Netflix)

Les 9 épisodes de cette nouvelle série signée Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, Scandal, Bridgerton) seront diffusés à partir du 11 février. Et lorsqu'il est question des créations de la reine de la télévision, on fait toujours attention. Cette fois, elle s'est inspirée d'une histoire vraie particulièrement grandiloquente. On suivra l'enquête d'une journaliste qui travaille sur Anna Delvey, une fausse héritière et vraie mythomane qui a réussi à grimper les échelons de la haute-société new-yorkaise à partir de rien. Une plongée dans le culot et les faux-semblants.



12 - From (Epix)

Un peu de science-fiction horrifique désormais. Les noms derrière ce projet devraient vous plaire : des producteurs de Lost (Jack Bender et Jeff Pinkner) et les frères Anthony and Joe Russo (oui les mêmes que pour Marvel). From racontera la vie d'habitants d'une ville qui sont piégés à l'intérieur de celle-ci. La ville est entourée aussi d'une forêt menaçante... Les fans de Dome ou Wayward Pines devraient apprécier.



13 - The Endgame (NBC)

Le 21 février vous pourrez découvrir The Endgame. Rien à voir avec Thanos cette fois. Promis. Il s'agit d'un thriller explosifcréé par Nicholas Wootton (Scorpion) et Jake Coburn (Quantico). La série suit Elena Federova (Morena Baccarinn vue dans Gotham), une trafiquante d’armes et une génie du crime qui, même en captivité, continuer d'orchestrer des braquages de banques coordonnés, et Val Turner (Ryan Michelle Bathé), une agente du FBI. Pourra-t-elle remplacer la vieillissante The Blacklist ?



14 - The Crown saison 5 (Netflix)

Petite entorse à notre règle. The Cronw est loin d'être une série inédite. Mais puisque le casting change complètement une nouvelle fois, nous nous autorisons ce pas de côté. Imelda Staunton (Harry Potter) jouera désormais la reine Elizabeth II, Jonathan Pryce (Game of Thrones) sera le Prince Philip, Lesley Manville jouera Margaret, Dominic West sera Charles et Elizabeth Debicki incarnera la Princesse Diana. Feront-ils aussi bien que leurs prédécesseurs ?



15 - Halo (Paramount+)

Il est toujours difficile d'adapter une série de jeux vidéo. Mais si c'est bien fait, ce peut être le jackpot. Amblin Television, la société de Steven Spielberg s’est chargé de la production de cette adaptation de la franchise culte de la XBox. La première saison comportera 10 épisodes et aura la lourde tâche de présenter l’univers de Halo aux novices. L’action se passe au XXVIe siècle et l’humanité est engagée dans une guerre intergalactique contre les Covenants. Pour faire pencher la balance en notre faveur, le Docteur Halsey (Natascha McElhone) crée les Spartans, des super-soldats génétiquement modifiés et équipés des dernières technologies pour leur octroyer des capacités surhumaines. La série, comme le jeu, se concentre sur l’histoire de Spartan John-117 (Pablo Schreiber) connu sous le nom de Master Chief.



16 - The Last of Us (HBO)

Une autre adaptation d'un jeu vidéo ? Absolument. Mais là il s'agit d'un jeu qui avait déjà un univers particulièrement cinématographique et qui fera plaisir aux fans de the Walking Dead en mal de zombies. Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna seront à l'affiche de cette série qui explorera la pérégrination d'un père de famille et d'une ado étrangement immunisée contre le champignon qui change les humains en dangereux zombies... Entre les mains expertes de HBO, le projet devrait donner quelque chose de savoureux.