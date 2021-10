PlayStation 5 : comment trouver une console malgré la pénurie ?

Pas de stock. Indisponible. Impossible à réserver. Si vous souhaitez acquérir la dernière console de Sony, la PlayStation 5, il va falloir vous montrer patient. Depuis des mois les sites marchands comme le géant du e-commerce Amazon affichent toujours le même message : "Actuellement indisponible. Nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau approvisionné ni s'il le sera." De quoi rendre les consommateurs fous et les parents inquiets s'ils voulaient mettre la précieuse PS5 sous leur sapin dans quelques semaines.

La PlayStation 5 est en effet la victime d'un mauvais alignement des planètes. D'abord, il s'agit d'une console appréciée et recherchée. Les stocks, lorsqu'ils existent, sont vendus en quelques secondes seulement. Devant cette popularité, on pourrait se demander pourquoi Sony ne construit pas plus de machines pour inonder le marché ? Malheureusement pour le constructeur japonais, la crise des matières premières, des semi-conducteurs et du transport international (décuplé par la crise sanitaire) rend toute accélération impossible.

Mais puisque nous ne pouvons pas régler les problèmes de l'économie mondiale depuis chez nous, voici quelques techniques pour essayer de tomber sur les offres qui apparaissent sporadiquement sur le marché.

Nos astuces

1- Vous ne devez pas hésiter

Si vous ne voulez pas que des PS5 vous passent sous le nez, vous devez être rapides au moment de l'achat. Vous devez connaître le prix, le modèle et éventuellement le ou les jeux que vous voulez acquérir. Est-ce que vous voulez la PS5 avec le lecteur Blu-Ray (100 euros plus cher) ou la PS Digital, sans lecteur de disque et moins cher puisque les jeux se téléchargeront directement dans votre disque dur grâce à une connexion internet. Le moindre doute pourrait vous coûter votre place sur une liste d'attente. Cliquez avec assurance.

2- Vous devez être prêts

Lors de l'achat, il ne faut pas que vous soyez retardés. Préparer votre carte bleue et inscrivez-vous préalablement sur les sites marchands que vous souhaitez. Lorsqu'il y aura du stock, vous n'aurez pas le temps de créer un compte sur le site ou de souscrire à la carte de fidélité de telle ou telle enseigne de grande distribution. Chaque seconde est précieuse.

3 - Ne confondez pas vitesse et précipitation

Qui dit rareté, dit arnaque. À force de chercher du stock ici et là, vous risquez de désespérer et de céder aux sirènes de sites malveillants ou revendeurs peu scrupuleux de marketplace (sur Amazon, la Fnac, CDiscount, etc.). Assurez-vous de bien connaître le site sur lequel vous allez dépenser entre 400 et 600 euros. Vérifiez toujours qui est le vendeur et l'expéditeur du produit. Être sur un marketplace n'est pas une garantie de qualité. Vérifiez les revendeurs et les notes des autres acheteurs pour vous assurer du sérieux de telle ou telle boutique.

4- Contrôler votre budget

Suivant l'exemple de notre point n°3, vous devez savoir que ce qui est rare est cher. La PS5 peut se trouver actuellement à 800, 900 ou plus de 1.000 euros sur Internet. Le prix recommandé de la console seule ne doit pas dépasser les 500 euros. Si vous payez plus, vous risquez de vous faire avoir ou de consolider un marché noir avec un système de prédation sur les achats très poussés (des gens achetant en masse des stocks et créant la pénurie pour se faire une marge avant les fêtes). Préservez vos économies et asséchez ce marché parallèle.

5- Réservez si possible

Certaines enseignes physiques vous permettent de réserver des consoles. Des boutiques indépendantes ou certains supermarchés (que vous ne devez pas négliger) proposent des listes d'attente ou un système d'alerte lorsque des stocks seront de nouveau disponibles. Passez des coups de fil avant de faire des kilomètres pour rien ! Darty.com, Fnac.com ou encore Micromania.fr proposent des système d'alerte par mail. Là encore, il faudra être réactif.

6- Développer votre veille en ligne

La plupart des grands revendeurs ne vont pas vous permettre de faire des réservations. Vous devrez donc scanner Internet régulièrement pour vérifier les stocks. Mais, naturellement, vous n'avez pas que ça à faire de vos journées. Afin d'améliorer votre veille en ligne nous vous conseillons de passer par les réseaux sociaux et de vous abonner (y compris à leurs alertes) à certains comptes. Ils ont pour mission de repérer et de vous prévenir plusieurs heures ou jours avant la mise en vente de nouveaux stocks. Les comptes Twitter suivants préviennent avec une belle régularité leurs abonnés : StationOfPlay, JournalDuGeek, hamsterjoueur, ChocoBonPlan.

7- Achetez à l'étranger... mais avec prudence

Il n'y a pas que la France sur Internet. Certains sites marchands, européens notamment, vous permettront de trouver des consoles. La pénurie est mondiale donc il n'y aura pas de miracle ici ou là, mais élargir vos horizons ne peut pas faire de mal. Vous devez, par contre, être extrêmement vigilant au modèle et au système électrique fourni avec votre console si vous achetez celle-ci sur un site étranger. Vérifier la compatibilité, la prise électrique, etc. si vous ne voulez pas avoir une très mauvaise surprise en déballant votre console le 25 décembre.