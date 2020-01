publié le 03/01/2020 à 09:00

Cinq ans après Big Band, Eddy Mitchell travaille sur son retour musical pour 2020. "Je suis en pleine écriture d'un album qui sortirait dans un an", a-t-il confié en novembre dernier au micro de RTL. Ce nouveau projet musical devrait donc sortir avant la fin de l'année.

En 2016, Eddy Mitchelle sortait Big Bang. "C'est cet album qui m'a donné envie de remonter sur scène. Et puis de réarranger tous les standards et de les remettre à la sauce big band", expliquait-il à RTL. Le résultat est classique, classieux, chic, peut-être un peu sage, mais le chanteur est impeccable vocalement.

L'artiste reprend ensuite le chemin de la scène avec Johnny Hallyday et Jacques Dutronc pour Les Vieilles Canailles. L'intégralité du concert du 24 juin 2017 du trio iconique, enregistré à l'AccorHotels Arena de Paris, est sorti le 8 novembre dernier en double CD, vinyles et DVD. Cet album live a des allures de document ; c'est l'avant-dernier concert de Johnny Hallyday, qui nous quittait cinq mois plus tard. Les Vieilles Canailles, sur scène, ce sont 22 tubes qu'on chante par cœur, 22 musiciens derrière les trois stars et l'orchestre d'Eddy Mitchell. Des duos, des trios, quelques solos, c'est la richesse de ces Vieilles Canailles Live.