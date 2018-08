Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

Lucide sur certains films dans lesquels il a pu jouer, celui qui préfère qu'on le qualifie "d'acteur et non de comédien", reconnaît aisément avoir participé à "de sacrés navets".

Quand Eddy Mitchell n'aime pas quelque chose, il le fait savoir. Le plus fidèle ami de Johnny Hallyday , n'a pas mâché ses mots, dimanche 19 août, lors d'un entretien accordé au Journal du dimanche . L'interprète de Pas de boogie woogie confie être fan du géant du septième art, Elia Kazan (Le Dernier Nabab, sorti en 1976, avec Robert De Niro ). Mais lorsqu'on lui pose la question de savoir s'il aime les comédies musicales, le septuagénaire n'hésite pas à dézinguer La La Land , de Damien Chazelle.

Eddy Mitchell : "La La Land" est un "nanar", Emma Stone "moche"

Le chanteur et acteur de 76 ans s'est confié sur ses goûts au cinéma dans un entretien. Et une chose est sûre, la comédie musicale "La La Land", avec Emma Stone et Ryan Gosling, ne fait pas partie de ses longs-métrages préférés.

