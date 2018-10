Le meilleur de Laurent Gerra avec Philippe Manœuvre et Eddy Mitchell

publié le 28/10/2018 à 08:30

Intéressons-nous à l’actualité culturelle avec deux enfants du rock : Philippe Manœuvre et Eddy Mitchell. Eddy, qui a créé la polémique en déclarant lundi dernier dans l’émission de Léa Salamé : "Pour moi Godard est un peu ce que David Bowie est au rock’n’roll, c’est un escroc".



"Ah oui, sister Jade. Je l’ai dit et je le répète : c’est pas parce que vous avez une plume dans le cul et les cheveux en pétard que ça fait de vous une star du rock."

Bien sûr, Philippe Manœuvre n'est pas d'accord. "Bullshit ! Je ne suis absolument pas d’accord avec Monsieur Eddy ! No way ! On peut parfaitement se maquiller et s’habiller comme une femme et être une rock star, c’est l’essence même du glam rock, comme l’a montré David Bowie avec son album Ziffy Stardust mais aussi des groupes comme Roxie Music, Kiss ou Alice Copper, qui se coiffaient comme chez Zouzou coiffure et se travestissaient comme chez Michou !"

"And my ass, is it chicken ?", demande Eddy Mitchell. "Elvis et Chuck Berry, ça c’était des rock stars, je dis monsieur ! Et ils s’habillaient pas comme des drag-queens dans une fête organisée par Macron à l’Elysée."