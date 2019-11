publié le 07/11/2019 à 21:16

Plus de deux ans après le retour de Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc dans la peau des Vieilles Canailles, l'album live enregistré le 24 juin 2017 à l'AccorHotels Arena de Paris-Bercy sort enfin ce vendredi 8 novembre.

Cinq mois après ce concert, le rockeur préféré des Français nous quittait. À l'époque, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell savaient Johnny très malade, et étaient très inquiets à chaque fois qu'ils montaient avec lui sur scène.



"On avait peur pour Johnny. On le suivait à la trace. Je ne pense pas que le public s'en est aperçu d'ailleurs. Nous, on était aux aguets", a confié Eddy Mitchell sur RTL ce jeudi 7 novembre. Mais bien que terriblement affaibli, Johnny savait rester Johnny en toute circonstance comme aiment se souvenir ses comparses.

"Un soir il nous a fait un gag assez fort. Il vient me voir sur scène et il me dit 'faut que je sorte faut que je sorte faut que je sorte'. Moi ça y est je me dis il a un malaise il a une connerie. Il subit mal chimio etc… Eh non pas du tout il avait mangé juste avant d'entrer en scène six boudins créoles bien pimentés. Ça prouve quand même l'élasticité d'esprit du mec", a raconté Eddy Mitchell.

Découvrez d'autres extraits de l'album et de cet entretien exceptionnel avec Eddy Mitchell et Jacques Dutronc dans Laissez-vous tenter, dès 9 heures vendredi 8 novembre.