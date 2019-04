publié le 23/04/2019 à 11:12

1.000 peintures sont exposées au Musée des Arts Décoratifs à Paris du 11 avril au 8 septembre 2019 dans Drôles de petites bêtes, d'après les livres jeunesses écrits par le français Antoon Krings et édités chez Gallimard jeunesse : les aventures tendres et bucoliques de Mireille l'abeille, de Belle la coccinelle, de Barnabé le scarabée...



L'illustrateur, originaire de Douai, a débuté sa carrière dans la mode avant de coucher sur papier ce peuple des jardins de son enfance. "Je dévoile mon jardin secret", explique Antoon Krings au micro de RTL. Ainsi, cette exposition est un dialogue entre son imaginaire et les œuvres de dessinateurs et de peintres qui l'inspirent. On retrouve par exemple des dessins de Beatrix Potter, auteure anglaise à qui l'on doit Pierre Lapin et championne de l’anthropomorphisme.

La précision est son talent, la poésie, sa touche personnelle. La précision comme dans ces aquarelles de Grandville qui, dans les années 1800, mettait en scène des insectes pour dénoncer les travers des hommes. "C'est une découverte faite chez mes grand-parents dans un livre, j'étais fasciné par cette petite société extraordinaire, presque surréaliste", se souvient l'auteur.

"Barnabé le scarabé, d'Antoon Krings Crédit : Gallimard jeunesse/ Giboulées

Ses premiers dessins dans lesquels la couleur explose et claque sont accrochés à côté de ceux d’expressionnistes allemands comme le peintre allemand Kirchner, fer de lance du mouvement Die Brücke, adepte des couleurs vives. Plus récent, on croise également les dessins d'Ernest Howard Shepard, le père du célèbre Winnie l'ourson.



Et puis il y a les histoires qui ne sont pas seulement "un accompagnement" de l'image. L'auteur Antoon Krings les travaille avec autant de soin que ses peintures. "J'ai besoin de croire profondément à mes histoires", insiste-t-il. Outre l'exposition, 63 albums sont évidemment disponibles - vendus à 18 millions à ce jour - et France 5 vient de lancer une nouvelle saison animée de ces drôles de petites bêtes.